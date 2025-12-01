Suscríbete a
+Pasión

elecciones

Carlos de Paz, candidato a hermano mayor de los Gitanos

La hermandad celebra cabildo general de elecciones el 1 de febrero

Carlos de Paz
Carlos de Paz abc
M. J. R. Rechi

M. J. R. Rechi

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Carlos de Paz ha anunciado públicamente mediante un escrito que se presentará a hermano mayor de la hermandad de los Gitanos en el cabildo general de elecciones que se celebrará el próximo 1 de febrero.

Quien fuera teniente hermano mayor en las dos ... etapas de Pepe Moreno, ha decidido dar el paso nuevamente en la que cree firmemente que los Gitanos necesita un cambio. «Un cambio que abra las puertas y ventanas para que quepamos todos, que profunde en nuestras raíces, nuestra sentencia legada generación tras generación como el mayor regalo de todos los que nos antecedieron. Un cambio que a la vez dé un impulso a nuestra hermandad adaptando nuestras estructuras a la realidad del siglo XXI. Un cambio que recuerde de dónde venimos, pero a la vez nos impulse a un futuro de ilusión», ha apuntado Carlos de Paz en la carta.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app