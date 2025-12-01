Carlos de Paz, candidato a hermano mayor de los Gitanos

Carlos de Paz ha anunciado públicamente mediante un escrito que se presentará a hermano mayor de la hermandad de los Gitanos en el cabildo general de elecciones que se celebrará el próximo 1 de febrero.

Quien fuera teniente hermano mayor en las dos ... etapas de Pepe Moreno, ha decidido dar el paso nuevamente en la que cree firmemente que los Gitanos necesita un cambio. «Un cambio que abra las puertas y ventanas para que quepamos todos, que profunde en nuestras raíces, nuestra sentencia legada generación tras generación como el mayor regalo de todos los que nos antecedieron. Un cambio que a la vez dé un impulso a nuestra hermandad adaptando nuestras estructuras a la realidad del siglo XXI. Un cambio que recuerde de dónde venimos, pero a la vez nos impulse a un futuro de ilusión», ha apuntado Carlos de Paz en la carta.

El candidato comunica a los hermanos que son parte de la hermandad, y añade: «Mi sueño, y el de mi equipo, es lograr que vuelvas a sentirte parte de ella, a sentir el calor de tus hermanos y a recuperar la ilusión por vivir y participar en la hermandad», ha declarado. "En Los Gitanos, hace falta un cambio que nos recuerde de dónde venimos, pero a la vez nos impulse a un futuro de ilusión.



Donde me lleva el corazón, pero también la cabeza..."#HaceFaltaunCambio #LosGitanos pic.twitter.com/KSyqZ6gB3n — Carlos de Paz HM (@CarlosdePazHM) December 1, 2025 Como retos principales para la hermandad, tal y como indica en su carta, señala la reforma de la Madrugada: «los cambios en nuestra cofradía para cuidar como merecen a nuestros nazarenos, afrontar la coherencia estética de nuestro santuario y avanzar en el camino para que pronto sea basílica». Asimismo, expone que «tenemos que decidir entre todos el destino de la antigua casa hermandad, que lleva demasiado tiempo en desuso; lograr obtener la propiedad de la actual, y abordar la celebración del 275 aniversario fundacional». No obstante, Carlos de Paz considera que lo más importante es «lograr que ese crecimiento en número de hermanos o nazarenos sea un auténtico crecimiento de hermandad, que debe ser esa gran familia donde vivimos nuestra fe cristiana en torno a la devoción a nuestro Padre, el Señor de la Salud, y a nuestra Madre, la Virgen de las Angustias».

