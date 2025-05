El capataz más joven de Dos Hermanas: 26 años y ante tres martillos en Semana Santa

Nació en una familia muy cofrade. Su abuelo, fue fundador de la hermandad de Presentación al Pueblo; su padre, costalero y capataz; y él ha crecido entre cirios y varales. El joven José Manuel Pedrera Colorado, a sus 26 años, cuenta con un intenso currículum y marcado, fundamentalmente por el martillo.

Cuenta que «mis abuelos decían que siempre cogía una cruz y la portaba como cruz de guía; me iba a su casa y siempre estaban diez o quince personas, los viernes, reunidos y hablando de cofradías. Yo estaba allí con ellos».

La primera vez que fue contraguía, acompañaba a su padre en el palio del Lunes Santo, el de Amor y Sacrificio, y tenía 10 años. «Siempre he ido de monaguillo excepto un año que fui de nazareno y aparte de lo que aprendía en mi casa, oía cómo llevaban los pasos los capataces. Preguntaba mucho y he tenido la suerte que me han contado, porque hay muchos que no hablan y se guardan sus experiencias para ellos», afirma.

Al ser tan pequeño cuenta una curiosa anécdota y es que yendo de contraguía con su padre, cuando lo dejaba, podía levantar el paso, pero no lo podía arriar puesto que iba en alto y no alcanzaba al martillo, ni aunque estuviese de puntillas. «Entonces dije 'Pararse ahí' pero no se pararon porque no pude dar», explica.

Primer capataz

Su estreno como capataz le llegó con 13 años, en el Corpus Christi de la localidad, cuando le propusieron llevar el paso del Niño Jesús. La idea de la hermandad era que los costaleros fueran niños y, por eso, pensaron que él podría estar al frente. «Era un paso de pequeñas dimensiones que no tiene nada que ver con un palio pero fue el primero», señala.

Y después, en 2016, con apenas 18 años, se convirtió en primer capataz con la 'Reina del Barrio Pachico'. Según expone, «impone respeto cruzar la pasarela llevando el palio, sinceramente. Además, ese año también fui de contraguía con la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso, junto a mi padre, en la madrugá. Y al año siguiente, él se retiró, me ofrecieron que me quedara yo y hasta hoy».

Estreno con Jesús Humillado

Su buen hacer ante los pasos, la forma de entender y organizar las cuadrillas de costaleros le han hecho que ocupe un lugar importante en la Semana Santa del municipio nazareno. Este año se estrena como capataz en la hermandad de la Sagrada Cena, con el paso de Jesús Humillado. Afirma que cada vez es más complicado encontrar costaleros en Dos Hermanas porque se van a sacar pasos a Sevilla; sin embargo, él ha conseguido contar con más de dos cuadrillas completas en cada paso para que haya suficientes relevos: 106 para Amor y Sacrificio, 93 para Mayor Dolor y Traspaso y 85 para Jesús Humillado.

José Manuel, que prepara oposiciones para notaría, también estudia y se documenta sobre nuevas técnicas para la salud de los costaleros, estilos para que anden los pasos en función de la hermandad que sea, etc y, además, incide mucho en la 'igualá': «es lo más importante. Aparte tienes que saber dónde estás y la responsabilidad que tienes, no es 'postureo' sino que llevas un patrimonio importante, artístico y de Fe, y una parte humana fundamental bajo las trabajaderas», asegura.

El joven capataz cuenta con un equipo de diez auxiliares y muestra a ABC su base de datos, con edad, medidas de los costaleros, años de experiencia, pasos que saca, etc. La profesionalidad, pese a su juventud, es sobresaliente. «He aprendido con buenos maestros. Mi padre estuvo con Antonio Berbe muchos años y me siento un privilegiado, la verdad, porque las hermandades de mi pueblo hayan confiado en mí con esta edad», añade.

No sólo está al frente del paso un día de Semana Santa sino que ejerce de capataz durante todo el año y asegura que disfruta con las convivencias, encuentros, con sus cuadrillas. Eso sí, ya está deseando que llegue, como él lo define, el día grande de cada una de sus hermandades para poder disfrutar haciendo lo que más le gusta, guiar a quien lleva a Jesús y a su Madre por los rincones de la localidad.