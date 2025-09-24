Así es la candidatura de Pedro Ignacio García Rivero para las elecciones de la Macarena

Pedro Ignacio García Rivero, quien anunció su candidatura a hermano mayor de la Macarena el pasado 21 de agosto a través de una carta abierta a los hermanos, ha presentado este miércoles la lista completa de macarenos que se presentarán junto a él a las elecciones del próximo 30 de noviembre, en la que concurrirán tres candidaturas diferentes.

El candidato a hermano mayor de la Macarena, Pedro Ignacio García Rivero, en su presentación a los medios comentó lo siguiente: «Como ya os dije en la carta que envíe a los hermanos a través de los medios, cuando anuncié que iba a presentar esta candidatura, nunca en la vida me hubiera imaginado verme en esta situación, pero solo las circunstancias especiales que están viviendo en nuestra hermandad me han hecho asumir la responsabilidad de dar este paso adelante».

«Es una responsabilidad que hemos tomado por el sentido del deber y la entrega de la hermandad que nos han inculcado desde niño. Decía en aquella carta que cremos que es el momento de la hermandad de la Macarena de la serenidad, el sosiego, la reflexión, del conocimiento de la hermandad y de luchar por la unidad de la misma y la paz», ha apuntado Pedro Ignacio.

Durante la presentación de la candidatura, el candidato declaró la pluralidad del grupo y la firme devoción de todos ellos hacia los titulares como base de su compromiso con la hermandad. «Hemos conformado una candidatura integrada por hermanos muy diversos, pero unidos por el deseo de trabajar por la hermandad desde el sentido común», señalaron.

En su intervención, subrayó la necesidad de recuperar un espíritu más reflexivo frente al ritmo actual marcado por la inmediatez: «Vivimos momentos de mucho ruido, de un ritmo de vida frenético y una notable falta de reflexión. Aunque herramientas como las redes sociales y los canales de información tienen aspectos muy positivos, a menudo nos hacen perder la perspectiva».

Pedro Ignacio García expresó su voluntad de devolver a la hermandad una forma de actuar más sosegada y basada en la profundidad de los temas: «Queremos volver a una hermandad que no se mueva a golpe de titulares o tuits, sino que actúe desde la reflexión y el conocimiento de los asuntos».

El principal objetivo de Pedro Ignacio es recuperar la paz y unidad de la hermandad. «Nos presentamos con el lema 'De vuelta a la Esperanza' porque no somos una junta regresiva, ni continuista, ni regresivo, ni revolucionario. Somos un grupo de la hermandad que vamos a mantener lo que está bien hecho, que queremos evolucionar con los tiempos y que no queremos tampoco grandes revoluciones que pongan en duda la herencia que hemos recibido a lo largo de tantos siglos de nuestros antepasados. Queremos volver a esa hermandad que todos queremos e intentar recuperar la paz y la unidad que hace ya demasiado tiempo que se perdió».

«Si soy elegido por los hermanos tendré claro de que represento y presido la hermandad, pero en ningún caso es mía y no actuaré sobre mi propio criterio, finalizó su intervención».

No forma parte de la candidatura su hermano, Fernando García Rivero, quien dimitió de su cargo de consiliario tercero apenas unos días después del anuncio de Pedro Ignacio de presentarse a hermano mayor. Entre los nombres conocidos que sí están presentes en la lista se encuentran, por ejemplo, el capitán de los Armaos, Fernando Vaz, o el restaurador y conservador Enrique Gutiérrez Carrasquilla.

Los quince nombres que acompañan a García Rivero se unirán a los que concurran junto a José Luis Notario Rocha y Fernando Fernández Cabezuelo en unas elecciones que se prevén multitudinarias y en la que los hermanos de la corporación mayores de 18 años que tengan más de uno de antigüedad podrán elegir entre tres papeletas.

- Hermano Mayor: Pedro Ignacio García

- Teniente de hermano mayor: José Carlos López Alba

- Consiliario 1º: Lola Martínez

- Consiliario 2º: Manuel Cantalapiedra

- Consiliario 3º: María Luisa Díaz Vera

- Consiliario 4º: Sancho Dávila Miura

- Fiscal 1º: Carlos Quirós

- Fiscal 2º: Tote Álvarez

- Mayordomo del Rosario: Andrés Morilla

- Mayordomo de la Esperanza: Agustín Bello-Conde

- Secretario del Rosario: Luis Martín

- Secretario de la Esperanza: Fernando Vaz

- Prioste del Rosario: José Rodríguez Gil

- Prioste de la Esperanza: Enrique Gutiérrez Carrasquilla

- Diputado Mayor de Gobierno: Alberto Moreno

En la carta difundida el mes pasado, García Rivero destacaba que presentar su candidatura no había sido «una determinación fácil ni tomada a la ligera» y reivindicaba que la hermandad necesita «serenidad». «Mi más vivo deseo será recomponer la paz y la unidad en nuestra casa», explicaba el candidato, quien descartaba que hubiese dado el paso «por frivolidad o ambición».