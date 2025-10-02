Así es la candidatura de José Luis Notario para las elecciones de la Macarena

Los nombres de la candidatura de José Luis Notario

José Luis Notario, actual consiliario primero de la hermandad de la Macarena, ha anunciado oficialmente su candidatura a hermano mayor, así como la lista completa de hermanos que lo acompañarán en las elecciones del próximo 30 de noviembre, en las que concurrirán tres candidaturas diferentes..

El candidato, en un vídeo dirigido a los hermanos, ha comunicado lo siguiente: «Hemos vivido momentos muy difíciles, de los que todos hemos aprendido. Pero también hemos vivido momentos maravillosos, días felices para los macarenos. De esa felicidad y alegría quiero impregnar el futuro de nuestra hermandad».

«La sonrisa, la mano tendida, la concordia nos define. Nos define la alegría de ser macarenos», ha apuntado José Luis Notario.

Estos son los nombres de la candidatura:

-Hermano mayor: José Luis Notario

-Tenitente de hermano mayor: Alberto Pérez

-Consiliaria 1ª (Formación): Arancha Muñoz

-Consiliario 2º (Asistencia social): Eduardo Villanueva

-Consiliario 3º (Cultos y evangelización): Antonio Guillermo

-Consiliario 4º (Vida de hermandad): Fran Castilla

-Fiscal 1º (Asuntos Económicos): Andrés Vega

-Fiscal 2º (Hermanos y Juventud): Pepe Zambrano

-Mayordomo del Rosario: Juan García-Manjarón

-Mayordomo de la Esperanza: Lorenzo Valverde

- ⁠Secretario del Rosario: Fran Narbona

-Secretario de la Esperanza: Ángel Díaz

-Prioste del Rosario: Javier Villa

-Prioste de la Esperanza: David Romero

-Diputado Mayor de Gobierno: César Gutiérrez

