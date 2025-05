El porqué del cambio de ubicación del Cachorro y la Esperanza de Málaga dentro de la basílica de San Pedro

Cuando el Cachorro y la Esperanza de Málaga se expusieron al culto público en la basílica de San Pedro del Vaticano el miércoles por la mañana, dentro de la alegría colectiva por tan especial y remarcable estampa, llamaron la atención dos detalles: lo majestuosas que lucían ambas tallas ... en un escenario de excepción como el de las hermosas naves vaticanas, y que el crucificado trianero y la dolorosa perchelera se encontraban en la capilla de la Presentación de la Virgen, y no en la de San José, en el transepto sur, junto al célebre baldaquino.

Paloma Saborido, coordinadora nacional del comité técnico de la Gran Procesión del próximo sábado, en la que participarán el Cristo de la Expiración y la Virgen de la Esperanza, y principal impulsora de dicho acontecimiento, aclara a ABC que desde el Vaticano no se les había especificado nunca de forma oficial cuál sería el emplazamiento de las imágenes dentro de la basílica, aunque desde las propias hermandades se habían hecho peticiones, como es el caso de la capilla de San José. La elección final ha estado marcada por las limitaciones que acarrean los preparativos de la misa de inicio del pontificado del Papa León XIV.

Esta circunstancia ha provocado que «se triplique la seguridad del Vaticano, es un auténtico fortín», imposibilitando ocupar determinados espacios de la basílica. Así, mientras que la capilla de San José no estaba disponible, sí lo estaba la de la Presentación de la Virgen, por la que se optó una vez que las imágenes llegaron a Roma. Esto influyó en que no estuvieran listas para la veneración hasta pasadas las nueve de la mañana, con unos preparativos que se hicieron de forma coordinada con las autoridades vaticanas para no interferir en toda la logística papal.

La capilla de la Presentación de la Virgen

La hermosa capilla en la que finalmente recibirán culto las imágenes durante tres días se localiza en la nave izquierda de la basílica, siendo gemela de la del Santísimo, justo al lado opuesto. Tiene planta rectangular y una cúpula decorada en mosaico. Como salta a la vista, la rica decoración de la capilla es plenamente barroca. Fue diseñada en tiempos de Clemente X, en el siglo XVII, y terminada en los de Clemente XI, en el XVIII. Destacan los mosaicos ejecutados por Pietro Paolo Cristofari sobre diseños de Carlo Maratta.

En el altar mayor hay un gran mosaico de la Presentación de la Virgen en el Templo. Basado en una pintura de Romanelli (1642) que fue trasladada a mosaico entre 1726 y 1728, es la escena central de la capilla. La cúpula y los lunetos muestran otras escenas bíblicas, como 'Giaele y Sísara', también en mosaico. Toda la iconografía está hecha en este formato, no hay óleos ni esculturas.

Bajo el altar reposa San Pío X, Papa canonizado. Su cuerpo incorrupto se encuentra en una urna de bronce dorado realizada por Francesco Nagni en 1952. A la izquierda del altar está el monumento a Benedicto XV. Lo representa arrodillado, en oración a la Virgen María. Es una obra de Luca Beltrami y Pietro Canonica en 1928. A la derecha se encuentra el relieve en bronce de Juan XXIII, de Emilio Greco en 1967. Refleja su acción pastoral, el Concilio Vaticano II y su cercanía al pueblo.

En el suelo, por su parte, hay un medallón con el escudo de Juan Pablo II que fue añadido en la restauración de 1998. Este santo fue el último pontífice en visitar Sevilla, habiendo estado en la capital hispalense en 1982 y 1993. Todo el conjunto de la capilla mantiene su estilo original con mínimas reformas desde el siglo XVIII, por lo que se trata de un lugar de un profundo valor histórico-artístico y devocional que casa a la perfección con la hondura del Cachorro.