El Cachorro está tasado en 1,2 millones para calcular el seguro del viaje a Roma

Aún permanece intacto en las retinas de muchos cofrades el recuerdo del Cachorro recorriendo enclaves tan emblemáticos de Roma como el entorno del Coliseo o el Circo Máximo. Para que tanto la procesión del Jubileo de las Cofradías como la estancia en la basílica ... de San Pedro del Vaticano fueran posibles, la hermandad tuvo que llevar a cabo una serie de medidas logísticas y de seguridad que permitieran realizar de la mejor manera el desplazamiento de su tesoro más preciado, el Cristo de la Expiración, a la capital de la cristiandad.

Entre ellas se encuentra la tasación de la imagen, una obra cumbre de la imaginería barroca esculpida por José Antonio Ruiz Gijón en 1682 que constituye una obra de arte de enorme valía a la que hay que añadir la incuantificable unción sagrada y valor devocional que tiene. Según ha podido saber ABC, la hermandad tasó al Cristo de la Expiración para poder calcular el seguro del viaje de la talla desde Sevilla a Roma y posteriormente de vuelta a la capital hispalense.

El traslado, realizado con todas las garantías de seguridad por la empresa especializada para tal efecto, DSV, necesitaba un seguro en caso de que ocurriera algún imprevisto. De esta forma, y aunque inicialmente la tasación ofrecida a la corporación del Viernes Santo era más baja, su junta de gobierno se aseguró de que la imagen era reconocida por su importancia en todos los aspectos y contactó con un tasador que estimó en 1,2 millones de euros el valor monetario de algo tan incalculable e inabarcable como el Cachorro.

El caso del Gran Poder

Se trata de unas cifras idénticas a las que en su día recibió la hermandad del Gran Poder cuando tasó al Señor de Sevilla tras el ataque que sufrió en el año 2010, cuando un sujeto subió a su altar, se encaramó al mismo y zarandeó directamente la obra de Juan de Mesa en 1620, arrancando un brazo de la misma. Desde aquel suceso que hizo saltar todas las alarmas, considerado delito contra el patrimonio histórico-artístico, la basílica cuenta con mayores medidas de seguridad, una mayor protección en el camarín del Señor y la tasación de la venerada imagen, que ascendió a un millón de euros. La cuantía por la que se ha tasado el Cachorro en esta ocasión es la misma teniendo en cuenta la subida del índice de precios de consumo (IPC) entre una y otra.

Pese a lo elevado de las cifras, una valoración alta tratándose del tipo de obras que son, se trata de un número que, como buena parte de los cofrades y fieles pensarán, no refleja la dimensión ya no sólo artística, sino social y devocional que tienen tallas como las mencionadas. Sea como fuere, el Cachorro ha protagonizado unos días en Roma con motivo del Jubileo de las Cofradías que no tienen precio.

El regreso a Sevilla

Tras la finalización de los actos extraordinarios en Roma, el Cristo de la Expiración partió de vuelta a Sevilla este lunes desde la capital italiana. El viaje de vuelta se está realizando, al igual que el de ida, de manera escalonada entre los días 19 y 21 de mayo. Además, cuenta con el mismo dispositivo de transporte y seguridad preparado por la empresa DSV con un camión especial en el que va la talla dentro de un cajón adaptado con molde específico para la imagen, monitorizada en todo momento.

De esta forma, la llegada del crucificado trianero a su templo de la calle Castilla se producirá este miércoles, diez días después de su marcha y tras dos noches por el camino. El Cachorro pernoctó el lunes en el norte de Italia, mientras que la última noche la pasará ya en suelo español. El jueves amanecerá presidiendo su basílica, en cuyo ábside permanece desde su partida la Virgen del Patrocinio.