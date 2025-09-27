El Cachorro restaurará a la Virgen del Patrocinio

La hermandad del Cachorro ha anunciado que la Virgen del Patrocinio gloriosa será retirada del culto este fin de semana para ser sometida a un proceso de conservación y restauración. Los trabajos estarán a cargo de Laura Pérez Meléndez, responsable de la conservación de las imágenes de la corporación.

El objetivo de la intervención es corregir posibles deterioros estructurales, estabilizar los materiales originales y recuperar la esplendidez de la policromía, manteniendo siempre la fidelidad histórica y el respeto iconográfico de la imagen.

La Virgen del Patrocinio Gloriosa, titular primitiva de la hermandad, ya aparece mencionada en inventarios de los siglos XVII y XVIII, lo que refleja su arraigo histórico y devocional. La imagen porta al Niño Jesús en el brazo izquierdo y un cetro, simbolizando el origen glorioso de la corporación.

Una vez finalizados los trabajos, la imagen será devuelta al culto, y la hermandad informará de manera puntual sobre su regreso. Los fieles y devotos son invitados a continuar rezando a la del Patrocinio, pidiendo su protección y amparo.