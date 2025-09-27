patrimonio
El Cachorro restaurará a la Virgen del Patrocinio
La imagen será retirada del culto este fin de semana
La hermandad del Cachorro ha anunciado que la Virgen del Patrocinio gloriosa será retirada del culto este fin de semana para ser sometida a un proceso de conservación y restauración. Los trabajos estarán a cargo de Laura Pérez Meléndez, responsable de la conservación de las imágenes de la corporación.
El objetivo de la intervención es corregir posibles deterioros estructurales, estabilizar los materiales originales y recuperar la esplendidez de la policromía, manteniendo siempre la fidelidad histórica y el respeto iconográfico de la imagen.
La Virgen del Patrocinio Gloriosa, titular primitiva de la hermandad, ya aparece mencionada en inventarios de los siglos XVII y XVIII, lo que refleja su arraigo histórico y devocional. La imagen porta al Niño Jesús en el brazo izquierdo y un cetro, simbolizando el origen glorioso de la corporación.
Una vez finalizados los trabajos, la imagen será devuelta al culto, y la hermandad informará de manera puntual sobre su regreso. Los fieles y devotos son invitados a continuar rezando a la del Patrocinio, pidiendo su protección y amparo.
