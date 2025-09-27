Cabezuelo propone hacer una reproducción del palio de la Macarena

En el marco de su candidatura a las próximas elecciones de la hermandad de la Macarena, Fernando Fernández Cabezuelo presentó este sábado un proyecto centrado en la recuperación, conservación y difusión del legado artístico de la corporación, con especial atención a la evolución histórica del palio de la Virgen de la Macarena.

El programa contempla la reproducción y el estudio de las bambalinas y del techo de palio bordados por Esperanza Elena Caro en 1964 y 1965, continuando la línea de excelencia marcada por Juan Manuel Rodríguez Ojeda desde finales del siglo XIX. «La historia del palio es la historia de la innovación y el inconformismo macareno. Nuestra obligación es conservarlo y transmitirlo a las generaciones futuras», señaló Fernández Cabezuelo.

La iniciativa plantea varias líneas de actuación:

-Conservación y restauración de piezas históricas para garantizar su perdurabilidad.

-Investigación y documentación del proceso creativo de grandes maestros como Rodríguez Ojeda y Elena Caro.

-Difusión cultural mediante exposiciones, publicaciones y actividades abiertas a hermanos y devotos.

-Formación y talleres para mantener viva la tradición del bordado sacro en Sevilla.

«Queremos que el patrimonio de la Macarena no sea solo un tesoro contemplado en la Semana Santa, sino una escuela viva de arte, fe y cultura», añadió el candidato.

Con este proyecto, la candidatura de Fernando Fernández Cabezuelo subraya, como así ha indicado de manera pública, su compromiso con la excelencia patrimonial y con el legado histórico de la hermandad, reafirmando que la Macarena sigue siendo un referente universal en el arte sacro y en la devoción mariana.