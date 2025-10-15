Cabezuelo propone reducir las cuotas a los hermanos de la Macarena

La candidatura de Fernando Fernández Cabezuelo a hermano mayor de la Macarena continúa compartiendo públicamente algunas de sus propuestas. En esta ocasión, señala que «la hermandad de la Macarena debe gestionarse con mayor transparencia, cercanía y responsabilidad», por lo que lanza una serie ... de medidas en el ámbito de la mayordomía. Se pretende por ello ponerla «al servicio de los hermanos, modernizada y adaptada a los nuevos tiempos».

Cabezuelo asegura que, «tras el correspondiente estudio económico, y siempre que las circunstancias lo permitan, se propondrá durante el periodo de la legislatura —en el punto correspondiente del Orden del Día del Cabildo General Ordinario de Cuentas relativo a la regulación de cuotas anuales— la reducción de las cuotas ordinarias tanto para los hermanos comprendidos entre los 18 y 65 años, como para los hermanos menores de 18 años«, es decir, abaratar una cuota anual que desde 2022 se encuentra en los 70 euros para el primer grupo y en 35 para los menores de edad.

Asimismo, también propone la supresión de los donativos que se hacen de cara a la participación en el vía crucis del Señor de la Sentencia y la procesión de la Virgen del Rosario, teniendo en cuenta «las dificultades económicas que pueden atravesar muchos de nuestros hermanos» con el fin de «garantizar la plena participación de todos los hermanos que lo deseen, sin que la situación económica suponga un impedimento» en estos eventos con una asistencia masiva de macarenos.

Auditorías externas

La transparencia es otro de los puntos que destaca la candidatura de Cabezuelo, que plantea además someter las cuentas anuales de la hermandad a una auditoría externa e independiente antes de su presentación al cabildo de cuentas. Se trata de un paso de carácter voluntario que «reafirma nuestro compromiso con una gestión económica clara y profesional, asegurando que los registros contables reflejen fielmente la realidad económica de la institución» en aras de una «transparencia total, mayor control y seguridad», al tiempo que se aumenta «el prestigio y la buena imagen» de la hermandad.

En la misma línea se sitúa otra de las propuestas: la revisión sobre el inventario y objetos propiedad de la hermandad tras la toma de posesión. Cabezuelo proyecta auditar una parte del inventario de forma periódica durante el año y realizar una auditoría completa al cierre de cada ejercicio, «con el propósito de garantizar que los registros reflejen fielmente la realidad física de los bienes, previniendo errores y posibles pérdidas».

Por último, se propone implementar una estrategia integral de modernización y crecimiento comercial de la tienda de recuerdos de la basílica, potenciando la venta online, «al ser la ventana que nos lleva a todos los fieles, tanto dentro como fuera de España. También se plantea el establecimiento de descuentos para los hermanos «como muestra de reconocimiento por su pertenencia a la hermandad».