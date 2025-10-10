Suscríbete a
Cabezuelo propone llevar a los jóvenes de la Macarena a la JMJ de Seúl en 2027

El candidato a hermano mayor de la corporación de la Madrugada señala la intención de que el grupo joven pueda viajar hasta la capital de Corea del Sur para participar en el encuentro

P. S.

Fernando Fernández Cabezuelo sigue compartiendo a través de los perfiles de su candidatura en redes sociales sus propuestas como candidato a hermano mayor de la Macarena. La última ha sido la idea de llevar a los jóvenes de la hermandad a la Jornada Mundial de ... la Juventud (JMJ) de Seúl en 2027.

