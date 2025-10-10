Cabezuelo propone llevar a los jóvenes de la Macarena a la JMJ de Seúl en 2027

Fernando Fernández Cabezuelo sigue compartiendo a través de los perfiles de su candidatura en redes sociales sus propuestas como candidato a hermano mayor de la Macarena. La última ha sido la idea de llevar a los jóvenes de la hermandad a la Jornada Mundial de ... la Juventud (JMJ) de Seúl en 2027.

«Nuestra candidatura sueña con llevar el nombre de la Macarena hasta el corazón de Asia«, señala, planteando el viaje hasta la capital de Corea del Sur con el grupo joven de la corporación de la Madrugada dentro de dos años, para unas jornadas que tendrán como lema 'Tengan valor: yo he vencido al mundo' (Jn 16, 33).

Desde la candidatura inciden en que «este camino será una auténtica peregrinación de fe, formación y compromiso, acompañada por la hermandad y abierta a todos los jóvenes que deseen vivir una experiencia única de encuentro con Cristo y con la Iglesia universal«, haciendo hincapié en que »la juventud macarena trabajará unida para hacerlo posible, organizando actividades y compartiendo esfuerzo, ilusión y esperanza. Porque ningún joven debe quedarse sin responder a esta llamada«.

El propio Fernández Cabezuelo ha dicho que «queremos que los jóvenes macarenos lleven nuestra Esperanza a Seúl y traigan de vuelta el fuego de la fe». Las elecciones en la hermandad de la Macarena tendrán lugar el próximo domingo 30 de noviembre con tres candidatos a hermano mayor: José Luis Notario Rocha, Fernando Fernández Cabezuelo y Pedro Ignacio García Rivero.