elecciones
Cabezuelo presenta 'Esperanza para la Soledad', una línea de acción del proyecto 'La Casa de la Esperanza'
Es una iniciativa del candidato dentro del proyecto 'La Casa de la Esperanza'
Sevilla
En el marco de su candidatura a hermano Mayor de la hermandad de la Macarena, Fernando Fernández Cabezuelo ha presentado una de las principales líneas de acción del proyecto asistencial 'La Casa de la Esperanza': la iniciativa 'Esperanza para la Soledad', destinada a ofrecer ... acompañamiento, escucha activa y apoyo humano a las personas mayores y hermanos que sufren la soledad no deseada.
Anunciada el pasado 30 de octubre, 'La Casa de la Esperanza' se plantea como un espacio físico y humano de acogida, orientación y acompañamiento. Su funcionamiento se asemejará a un triaje social, ofreciendo atención integral, diagnóstico de necesidades y derivación a programas específicos de ayuda.
El centro se ubicará en el entorno de la Macarena y contará con voluntarios, trabajadores sociales y profesionales que trabajarán de forma coordinada. Dentro de este proyecto, 'Esperanza para la Soledad' busca dar respuesta a una de las grandes problemáticas sociales del siglo XXI: el aislamiento de las personas mayores.
«La soledad es una de las grandes pandemias de nuestro tiempo», señaló Fernández Cabezuelo, subrayando la necesidad de una respuesta firme, cercana y comprometida por parte de la hermandad.
El programa contempla la creación de una red de voluntariado especializado en escucha activa, que ofrecerá acompañamiento y apoyo emocional a quienes viven solos.
Esta estructura se organizará en círculos concéntricos, atendiendo en primer lugar a los hermanos de la corporación, extendiéndose después a la feligresía de San Gil Abad y al barrio de la Macarena, con la previsión de alcanzar en el futuro un ámbito de actuación nacional.
Los cursos de formación serán impartidos por especialistas y se desarrollarán de manera presencial y telemática, para facilitar la participación de hermanos residentes fuera de Sevilla.
Gracias a esta red, se podrán detectar necesidades específicas —como la provisión de material ortopédico, ayuda a domicilio o apoyo alimentario— y coordinar la respuesta más adecuada en colaboración con distintas entidades e instituciones sociales.
El propósito de 'Esperanza para la Soledad' es aliviar el aislamiento a través de la cercanía y la presencia del voluntariado macareno, generando un intercambio humano que enriquezca tanto a la persona acompañada como al propio voluntario. «A través del servicio al prójimo, la hermandad hará tangible la caridad cristiana y construirá una comunidad más solidaria y participativa», destacó el candidato.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete