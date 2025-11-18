Cabezuelo declina acudir a Macarena Televisión para presentar su proyecto

El candidato a hermano mayor de la Macarena, Fernando Fernández Cabezuelo, ha comunicado que no estará presente en Macarena Televisión, el medio oficial de la hermandad en el que los tres candidatos iban a exponer sus respectivos programas.

La candidatura ha indicado que los ... medios oficiales de la hermandad no deben ser usados para difundir contenidos a un proceso electoral y sí para fomentar los cultos o cualquier cuestión importante en la vida diaria de la corporación. «El motivo es sencillo y profundamente respetuoso: entendemos que los canales oficiales de la hermandad no deben emplearse para difundir contenidos vinculados a un proceso electoral interno, garantizando así la neutralidad institucional que merece esta corporación. Por tanto, defendemos que los pilares esenciales de nuestra hermandad y, por tanto, los canales oficiales de comunicación no deben estar al servicio de programas electorales, sino para fomentar y difundir nuestros cultos, vida de hermandad, formación, obras asistenciales, patrimonio y nueva evangelización».

Nuestra candidatura quiere informar a todos los hermanos/as de nuestra Hermandad de la Macarena que, tal y como se comunicó y se registró por escrito a la Secretaría el pasado 6 de noviembre, se ha decidido declinar la invitación de Macarena TV para… pic.twitter.com/n5c3kcuuTT — Candidatura Cabezuelo (@Cabezuelo_25) November 17, 2025 Por otra parte, Cabezuelo ha hecho saber que sus proyectos y propuestas los seguirá informando a diario en los canales de la candidatura «y en los que, por supuesto, seguiremos atendiendo personalmente las cuestiones y dudas de nuestros hermanos», ha apuntado. Asimismo, desde la candidatura resaltan que «todos nuestros hermanos seguirán teniendo la oportunidad de conocer de primera mano nuestro macroproyecto a través de las entrevistas previstas y agendadas con nuestro candidato a hermano mayor, Fernando Fernández Cabezuelo, en los distintos medios de comunicación de Sevilla y que se emitirán y publicarán en los próximos días».

