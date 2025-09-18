Bollullos de la Mitación se prepara para la procesión de la Virgen de Cuatrovitas

Bollullos de la Mitación cuenta los días para vivir su función 2025 en honor a su patrona, Santa María de Cuatrovitas, que tendrá lugar el próximo domingo 21 de septiembre.

Durante los primeros días de septiembre, la hermandad ha desarrollado un extenso programa de cultos y actos, en el que se ha vivido con intensidad la solemne novena y el besamanos a la Virgen, así como la tradicional ofrenda floral, la presentación de los niños y niñas a la patrona, y la imposición de medallas a los nuevos hermanos de la corporación.

En estas fechas, el pueblo se envuelve en un aura especial: los días grandes de la Virgen coinciden con la campaña de recogida de la aceituna, una labor profundamente vinculada a la devoción por la Virgen de Cuatrovitas. No en vano, la imagen tallada por Juan de Astorga ostenta desde 1968 el título de patrona del gremio de la aceituna del verdeo del Aljarafe.

El próximo domingo 21 de septiembre comenzará en la localidad el día de la función a las 9:00 horas, con la alegre diana a cargo de la Banda Municipal de Música de Villalba del Alcor (Huelva).

A las 12:00 horas se celebrará, en la iglesia parroquial de San Martín de Tours, la función principal de instituto en honor a Nuestra Señora de Cuatrovitas. La santa misa será concelebrada por José Manuel Escamilla Prieto, párroco de San Martín de Tours y director espiritual de la hermandad, y por Antonio T. Godoy Gutiérrez, hijo del pueblo y hermano de la corporación. La eucaristía estará cantada por la coral Santa María, de la localidad sevillana de Coria del Río. Durante el ofertorio, los hermanos realizarán solemne y pública protestación de fe.

La salida de la Virgen, en su paso dorado de la función, tendrá lugar ese mismo domingo 21 de septiembre a partir de las 20:00 horas. El itinerario de la Santísima Virgen será el tradicional de los últimos años: plaza Nuestra Señora de Cuatrovitas, calle Cristo del Amor, calle Calvario, calle Virgen del Rocío, calle Jesús del Gran Poder, calle Pintor Guillermo Vargas, plaza Nuestra Señora de Roncesvalles, calle Larga, calle Sevilla, plaza Juan Torres Silva, calle Ramón y Cajal, calle El Prado, plaza Nuestra Señora de Cuatrovitas y entrada en el templo parroquial.

El acompañamiento musical estará a cargo de la Banda Municipal de Música de La Puebla del Río (Sevilla). La entrada de la patrona de Bollullos de la Mitación está prevista para las 23:30 horas.

A su llegada a la plaza que lleva su nombre, tendrá lugar una vistosa función de fuegos artificiales como colofón a las fiestas patronales 2025.

