Bollullos celebra este domingo la romería más antigua de la provincia de Sevilla en honor a la Virgen de Cuatrovitas

El Aljarafe Sevillano en general y el pueblo de Bollullos de la Mitación en particular celebra este domingo una de las fiestas mas esperadas en su calendario mariano: la romería en honor a Nuestra Señora de Cuatrovitas, patrona de este municipio y del gremio ... de la aceituna del Verdeo del Aljarafe. La tradición marca que la Virgen vuelva a su ermita almohade el cuarto domingo de octubre, por lo tanto, en este año 2025 la fecha en que se celebrará será este 26 de octubre.

En pleno otoño, cuando esta a punto de concluir el mes del Rosario, el broche de oro un año más lo pone esta celebración, fiesta mayor de la localidad y romería más antigua de la provincia de Sevilla. Es tradición en Bollullos que el primer mosto y las primeras aceitunas gordales se degusten en el día de 'la Jira', como muestra de la vinculación histórica que ha tenido la Virgen de Cuatrovitas con el verdeo y la vendimia.

El cuarto domingo de octubre comenzará a las 8.00 horas de la mañana en la parroquia, donde tendrá lugar la misa de romeros. La eucaristía será oficiada por el párroco de San Martín de Tours y director espiritual de la hermandad, Rvdo. Sr. José Manuel Escamilla Prieto, y será cantada por el coro de la hermandad de Cuatrovitas. Al término de la misma se vivirán los primeros momentos emotivos de la jornada, con la imposición de la medalla de la Virgen al carretero de promesa y la entrega de los premios a las carretas de pique. La salida en romería de la venerada imagen portada por sus hijos será a las 9.00 horas.

Desde el pasado martes 21 de octubre, la Virgen de Cuatrovitas se encuentra sobre su templete de plata y vestida de reina en el templo parroquial. La imagen está estrenando nueva saya, que ha sido realizada sobre una casulla de espolín del siglo XVIII, y enriquecida con encajes denominados 'punto de España', un tipo de encaje de bolillos del siglo XIX. También se está estrenando el traje del Niño de la Virgen. Ambas piezas han sido donadas por un grupo de hermanos y devotos de la hermandad.

La comitiva de la romería de 2025 estará conformada por treinta carros, cinco carretas de pique y ciento cincuenta y tres carretas de bullones, unos números que vuelven a superar los de la romería de 2024, que ya fue multitudinaria. Se espera que acudan a esta celebración unas 30.000 personas.

Otros de los instantes esperados de esta jornada festiva será el rezo del ángelus, a las 12.00 horas en la Venta de Noguero, así como la llegada de Nuestra Señora de Cuatrovitas a su ermita, que tendrá lugar a las 14.30 horas. Posteriormente llegara el momento de convivencia en la explanada de Cuatrovitas, para iniciar el camino de regreso a Bollullos de la Mitación a las 19.30 horas, dando así por concluida la romería de 2025.