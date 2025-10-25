Suscríbete a
Bollullos celebra este domingo la romería más antigua de la provincia de Sevilla en honor a la Virgen de Cuatrovitas

La localidad aljarafeña llevará de vuelta a su patrona a su ermita el cuarto domingo de octubre, tal y como marca la tradición

La romería más antigua de Sevilla tiene 430 años y sale este fin de semana

La Virgen de Cuatrovitas en su carreta de la romería
La Virgen de Cuatrovitas en su carreta de la romería

El Aljarafe Sevillano en general y el pueblo de Bollullos de la Mitación en particular celebra este domingo una de las fiestas mas esperadas en su calendario mariano: la romería en honor a Nuestra Señora de Cuatrovitas, patrona de este municipio y del gremio ... de la aceituna del Verdeo del Aljarafe. La tradición marca que la Virgen vuelva a su ermita almohade el cuarto domingo de octubre, por lo tanto, en este año 2025 la fecha en que se celebrará será este 26 de octubre.

