Los bocetos de nuevos misterios que la Estrella guardó en un cajón

A la tercera podría ir la vencida. La hermandad de la Estrella ha aprobado en cabildo general la realización de un estudio para el cambio de las figuras secundarias que componen el paso de misterio de Nuestro Padre Jesús de las Penas, un grupo ... escultórico que representa los instantes inmediatamente anteriores a la crucifixión de Cristo.

En lo que llevamos de siglo, ya se había puesto sobre la mesa dos veces la sustitución del actual misterio, obra de Antonio Castillo Lastrucci que vio la luz en 1952, uno de los conjuntos menos destacados del imaginero con taller en la calle San Vicente, realizado en una época en la que este producía en unas cantidades más propias de una fábrica que de un taller de escultura. En ambas ocasiones se acabó descartando el cambio.

El primero de los intentos tuvo lugar en el año 2003, cuando la junta de gobierno de la hermandad de la Estrella, encabezada por Rafael Morente, expuso un total de tres propuestas distintas para la modificación del misterio del Señor de las Penas. Los bocetos habían sido realizados por Juan Manuel Miñarro, José Antonio Navarro Arteaga y Fernando Castejón.

Las propuestas de 2003

El planteamiento presentado por el profesor Miñarro era simplemente el de alterar la posición de las tallas del paso, elevando más al Cristo, adelantando a uno de los sayones para colocarlo con una caña justo detrás y disponiendo al sayón restante levantando ligeramente la cruz del suelo, mientras que el soldado romano permanecía prácticamente en su lugar tradicional.

La reforma propuesta por Juan Manuel Miñarro Hermandad

Por su parte, Navarro Arteaga, autor de las catorce cartelas representativas de las estaciones del vía crucis que se encuentran en la capilla de la Estrella, y que años más tarde gubió la talla de San Juan Pablo II, presentó un nuevo misterio compuesto por cinco figuras: dos romanos, cada uno a un lado, uno en la parte central y otro con una lanza en la trasera del paso; un sayón de pie sosteniendo la cruz y los dos ladrones maniatados en la parte trasera; manteniendo al Señor de las Penas en la parte delantera del conjunto.

El primero de los bocetos realizados por Navarro Arteaga Hermandad

La tercera opción que se expuso a los hermanos de la Estrella en aquella ocasión fue la concebida por Fernando Castejón, consistente en un grupo de cuatro figuras, ubicadas todas ellas tras el Cristo. Se trataba de un romano inmediatamente detrás mirando al Señor, otro en la trasera interactuando con un sayón y un último sayón preparando las cuerdas que se amarran a la cruz mientras la sujeta.

El proyecto de misterio de Fernando Castejón Hermandad

Todos los casos, cambiaran o no el misterio, preservaban la actual configuración del titular cristífero presidiendo el conjunto con cierta elevación en la parte frontal del paso. Sin embargo, la votación entre las tres propuestas no llegó a efectuarse al no aprobarse las cuentas del ejercicio en el cabildo ordinario celebrado inmediatamente antes.

Un nuevo intento en 2007

Solamente hubo que esperar cuatro años para que la Estrella, con Joaquín de la Chica como hermano mayor, volviera a poner sobre la mesa la posibilidad de cambiar el misterio, de nuevo con una propuesta de José Antonio Navarro Arteaga, pero en esta ocasión con un planteamiento bien diferente que colocaba al Señor de las Penas en el centro de la composición y que mostraba una clara inspiración de la escultura italiana barroca.

Elevado sobre las rocas, el Cristo se veía en el boceto antecedido por dos sayones que, con gran dramatismo, aparecían agachados preparando las cuerdas con las que se levantará la cruz. La parte de detrás del titular estaba ocupada por un centurión romano entregando el pergamino del INRI a un soldado que está agachado y por un segundo soldado romano que sostiene las vestiduras de Jesús.

El boceto de Navarro Arteaga que se votó en 2007 Hermandad

El cabildo para decidir qué hacer con este proyecto sí llegó a celebrarse el 11 de junio de aquel año, con un resultado tan ajustado que la interesante propuesta no salió adelante por tan sólo diez votos. Ante la clara división existente entre los hermanos, la junta de gobierno quiso plantear un segundo cabildo en el que se zanjase el asunto con mayor claridad. Sin embargo, las presiones internas por el conflicto que aquello podría generar en el seno de la corporación disuadieron a los directivos, de forma que el boceto se guardó en un cajón, quedándose el misterio tal y como estaba desde que en los años setenta se retirasen las telas encoladas originales de las tallas de Castillo Lastrucci.

Ahora queda saber cuáles serán las propuestas que se presenten a raíz del estudio que los hermanos de la Estrella acaban de aprobar. En cualquier caso, se buscará que el nuevo conjunto esté a la altura de una imagen con el valor artístico y la unción sagrada del Señor de las Penas, obra del escultor flamenco José de Arce en 1655. Los hermanos tendrán que volver a avalar en cabildo cualquier decisión al respecto.