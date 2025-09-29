Los besamanos del último fin de semana de septiembre

El intenso último fin de semana de Cuaresma incluyó también besamanos en varios templos de la ciudad, en concreto a tres dolorosas: la Virgen de Consolación, la Virgen de los Dolores y Misericordia, y la Virgen de los Dolores del Cerro del Águila.

La dolorosa de la Sed se mostró por primera vez a los hermanos y fieles en este culto luciendo el manto de salida bordado en el taller de Charo Bernardino, estrenado en la pasada Semana Santa. La pieza fue premiada por la Fundación Machado en los premios Demófilos.

En Molviedro, como es de costumbre en estos cultos, amplia asistencia de personas en el besamanos de Dolores y Misericordia, presentada con corona, en un montaje elegante para dar finalizado los cultos de la dolorosa de Jesús Despojado.

Los cultos en el Cerro de la Virgen de los Dolores también concluyeron con un besamanos. La imagen, ubicada en el presbiterio y ataviada con su vestimenta de salida, permanecía completamente despejada de enseres, dejando que la Virgen fuera la protagonista. Como fondo, una gran escalinata descendía desde el camarín, donde se encontraba el sillón, hasta el suelo, simbolizando la bajada de la Virgen para acercarse a sus devotos. Un culto celebrado junto a la velá de la Virgen, en unos días que era donde la Virgen de los Dolores salía en procesión de gloria. Es una catequesis estar en este besamanos y comprobar la pura devoción a esta imagen por parte de sus vecinos.

