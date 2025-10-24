Besamanos de la Esperanza de Triana en la Catedral: fechas y horarios

La Hermandad de la Esperanza de Triana está viviendo un mes de octubre histórico. Con motivo de su Misión, que coincide con la celebración del Año Jubilar de la Esperanza convocado por el Papa Francisco y con el LXXV aniversario de la ... proclamación del dogma de la Asunción, la dolorosa trianera no solo ha llevado un mensaje evangelizador a una de las zonas más desfavorecidas de Sevilla, como es el Polígono Sur, sino que también contempla una amplia programación de cultos.

Tras regresar a su templo el pasado día 18, la Virgen fue en traslado el miércoles 22 a la Parroquia de San Jacinto, desde donde partirá este sábado 25 en procesión hasta la Catedral, a partir de las 08.00 horas.

Así será el besamanos de la Esperanza de Triana en la Catedral

Una vez en la Seo, además de consagrarse Solemne Triduo en honor a la Virgen de la Esperanza y celebrarse la Solemne Función de Clausura de la Misión, la imagen estará en besamanos para que todo aquel que quiera venerarla de cerca.

Besamanos de la Virgen de la Esperanza de Triana Manuel Gómez

Según lo planificado desde la hermandad, el besamanos de la Esperanza de Triana en la Catedral se celebrará desde el domingo 26 hasta el martes 28 de octubre, en el trascoro. Con respecto al horario, este acto tendrá lugar en horario ininterrumpido de 09.00 a 21.00 horas, con acceso por la Puerta del Bautismo y salida por la Puerta de San Miguel.