Benito Ponce de León, candidato de la Redención: «La restauración de la capilla sacramental la consideramos clave»

La hermandad de la Redención celebra en la tarde de este 16 de septiembre, en sus dependencias, cabildo general de elecciones, un acto que tiene lugar dos meses después de la coronación de la Virgen del Rocío. Uno de los candidatos es ... Benito Ponce de León, actual teniente de hermano mayor, que expone los ejes principales de su proyecto a ABC de Sevilla.

-¿Por qué se presenta a hermano mayor?

-Desde que nací formo parte de esta hermandad, y a lo largo de los años he tenido la suerte de trabajar en distintas juntas de gobierno junto a varios hermanos mayores. En este último tiempo, durante ocho años, he servido como teniente de hermano mayor, lo que me ha permitido vivir de cerca el día a día de la hermandad. Gracias al apoyo y la confianza de muchos hermanos, siento que ha llegado el momento de dar un paso más y poner toda la experiencia y la ilusión acumulada al servicio de todos.

-¿Cómo está siendo el proceso electoral en la hermandad en las últimas semanas?

-La verdad es que estoy viviendo este momento con mucha ilusión. Es algo nuevo para mí y, aunque está siendo intenso, también resulta muy gratificante. Estos días estamos teniendo muchas reuniones, conversaciones y llamadas, porque lo más importante para nosotros es escuchar. Claro que damos a conocer nuestro proyecto, pero, sobre todo, queremos oír a cada hermano: sus opiniones, lo que piensa, lo que siente. Eso es lo que realmente nos enriquece y nos ayuda a crecer juntos.

-¿Cuáles son los proyectos de su programa?

-La verdad es que podría estar mucho rato respondiendo a esta pregunta porque tenemos muchísimos proyectos en mente, todos muy ilusionantes y bonitos. Pero si tengo que destacar dos, me quedo con estos:

El primero es la restauración de la capilla sacramental, un paso muy importante que consideramos clave para culminar la mejora de la iglesia.

Y el segundo, que para mí también es fundamental, es la acción social de la hermandad. Como sabes, llevamos muchos años colaborando con Autismo Sevilla y queremos dar un paso más con un proyecto precioso: 'Bajo la luz de tu mirada'. Nació como un trabajo de fin de grado de una hermana y consiste en organizar talleres para personas con espectro autista dentro de la propia hermandad ofreciendo apoyo pedagógico tanto a ellos como a sus familias.

Otros proyectos serían la creación de un grupo para hermanos de mayores de 60 años para el desarrollo de diversas actividades formativas y culturales. También enriqueceríamos el patrimonio con la realización de una nueva túnica bordada de salida para el Señor, la culminación de los faldones del paso de palio y la creación de alguna insignia para completar la cofradía.

-¿Qué más falta por hacer en la Redención?

-Como habrás visto en los proyectos que te comentaba antes, y eso que son sólo una parte de todos los que queremos poner en marcha, nos quedan muchísimas cosas por hacer. Seguiremos con el día a día de la hermandad, trabajando en los proyectos y, por supuesto, continuaremos viviendo con intensidad nuestra estación de penitencia del Lunes Santo y cada uno de los cultos que celebramos.

-¿Cómo ve que salgan dos candidatos de la misma junta de gobierno?

-La verdad es que nos ha sorprendido, pero entendemos que cualquier hermano tiene todo el derecho a presentar su candidatura y a querer optar a ser hermano mayor.

-¿Cambiaría algo del Lunes Santo ante el crecimiento de la jornada?

-Es cierto que el Lunes Santo en su conjunto —y, en general, todas las hermandades— ha experimentado un notable crecimiento en el número de hermanos, lo que hace que todo sea más complejo que antes. Aun así, lo primero para nosotros sería realizar un análisis interno de nuestros horarios, nuestro recorrido y nuestra manera de vivir el Lunes Santo. Y, sobre todo, centrarnos en lo más importante: mejorar siempre la estación de penitencia del hermano nazareno.

-Un mensaje para los hermanos de la Redención.

-Lo primero, recordarles a todos los hermanos que este martes 16 tenemos una cita muy importante. Que me presento como candidato a hermano mayor con mucha ilusión y con un proyecto que hemos preparado con mucho cariño y esfuerzo siempre pensando en el bien de todos.

Detrás de esta candidatura hay un grupo de hermanos de distintas edades y trayectorias, pero todos con las mismas ganas de trabajar y de aportar lo mejor para nuestra hermandad. Ojalá este proyecto les ilusione tanto como a nosotros, y confío en poder contar con su apoyo.