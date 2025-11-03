Suscríbete a
+Pasión
Última hora
Gonzalo Celorio se lleva el premio Cervantes 2025

De Bajo Guía a Pureza: la intrahistoria de la plegaria flamenca que cerró la Misión de la Esperanza de Triana

Reportaje

El compositor José Miguel Évora convocó a una nutrida representación del cante que puso boca abajo al respetable como sucede cada Jueves Santo en la sanluqueña calle Sargenta

La letrilla de «Esperanza y verde» se la inspiró la dolorosa del barrio marinero un año después de perder a su padre, el tocaor Isidro Muñoz, en una historia que hoy revela

Manuel Lombo, Arcángel, Argentina y otros artistas cantan a la Esperanza de Triana en la calle Pureza

Suscríbete
Más información Si ya estás suscrito, inicia sesión
Dos guitarras alcanzan el paso de Gloria de la Esperanza de Triana en su salida extraordinaria que puso el broche a la misión
Dos guitarras alcanzan el paso de Gloria de la Esperanza de Triana en su salida extraordinaria que puso el broche a la misión Manuel Gómez
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Esperanza volvió a reunir a los Muñoz Alcón como si fuera tarde de Jueves Santo en Sanlúcar de Barrameda, pero era el corazón de Sevilla. Las cosas del Guadalquivir. El gaditano José Miguel Évora, hijo del productor Isidro Muñoz y hermano de Manolo ... e Isidro Sanlúcar, de una de las familias más brillantes que ha brindado la cultura en Andalucía, se puso al frente de una extraordinaria comitiva que esperaba ansiosa para cantarle al público más paciente de Triana. Allí que llegaba la dolorosa para ponerle el colofón a la salida extraordinaria de la Misión de la Esperanza. Lo que nadie esperaba era que más allá de la fina lluvia que hizo acto de presencia en el tramo final, la verdad del flamenco y su literatura iba a abrir en canal la calle Pureza, tal y como sucede pocas horas antes de la Madrugá sanluqueña en el barrio marinero cuando la que sale es María Santísima de la Esperanza de la ermita de San Nicolás.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app