La autoridad eclesiástica no autoriza la salida en via lucis de la Virgen del Subterráneo de la Cena

La Virgen del Subterráneo de la hermandad de la Cena no saldrá en via lucis al no autorizar la autoridad eclesiástica la petición emitida por la corporación por el 75 aniversario del voto de la realeza de María y por el 775 aniversario de la creación de la parroquia de Santa Catalina y San Román.

La salida de la Virgen del Subterráneo estaba prevista ser celebrada por la corporación para el 31 de octubre desde su sede canónica, la iglesia de los Terceros.

Se trata de una cuestión que los hermanos de la Cena aprobaron en cabildo general de hermanos en el mes de mayo y propuesta por la junta de gobierno justo después de la Semana Santa, pero finalmente no podrá efectuarse.

Por otro lado, la hermandad ha hecho saber que estará a total y entera disposición de la parroquia para concretar la participación en la celebración de los casi ocho siglos de vida de Santa Catalina y San Román en lo que consideren oportuno.

