La Asunción de Cantillana sale este sábado por el 75 aniversario del dogma: horarios, itinerario y estrenos

Cantillana se prepara para celebrar por todo lo alto el 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción. Por tal motivo, la hermandad de la Asunción culminará los actos y cultos conmemorativos de esta efeméride este sábado con la procesión extraordinaria ... de su imagen titular por las calles de la localidad sevillana en una salida que se extenderá durante buena parte de la jornada.

La corporación letífica lleva un año inmersa en un amplio programa que la ha llevado a celebrar una exposición en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, a representar el Misteri d'Elx en la parroquia de la Asunción de Cantillana e incluso a sacar en procesión por las calles del municipio a la imagen peregrina de la Virgen de la Asunción de Elche. Ahora, tras la celebración del besamanos y triduo a su imagen, afronta la traca final el 1 de noviembre y su víspera.

Este viernes 31 de octubre, víspera de la solemnidad de Todos los Santos y del aniversario del dogma, tendrá lugar a las 18.00 horas el santo rosario, que partirá desde la ermita de San Bartolomé hasta la parroquia de la Asunción, presidido por el simpecado de gran gala. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Agrupación Musical Muchachos de Consolación de Utrera y la Banda de Música de la Soledad de Cantillana.

Más tarde, a las 20.00 horas, se celebrará la solemne función con misa estacional conmemorativa del 75 aniversario, que estará presidida por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses. Durante la eucaristía, la hermandad y las autoridades renovarán el voto asuncionista. Intervendrán el coro polifónico y orquesta de cámara, que estrenarán una misa compuesta para la ocasión por Rafael Bermúdez, antiguo director del coro. Al finalizar, se presentará y bendecirá la nueva corona de estrellas de oro ofrecida por los devotos a la Virgen. Por último, a las 23.00 horas, la banda de la Soledad realizará el tradicional bando anunciador de la salida triunfal.

El sábado 1 de noviembre, Cantillana amanecerá con el estallido de los cohetes. A las 7.30 horas, comenzará la ronda de campanilleros por las calles del municipio, a cargo del coro de campanilleros de la Soledad de Castilleja de la Cuesta y del de la Aurora de Lebrija. Posteriormente, a las 8.30 horas, harán su entrada la agrupación de la Encarnación y la banda de música de las Cigarreras para la tradicional diana floreada.

Procesión extraordinaria

A las 9:30 horas dará comienzo la solemne y triunfal procesión de Nuestra Señora de la Asunción, acompañada por dicha banda de las Cigarreras. El recorrido oficial incluirá las calles Iglesia, Pastora Solís, Castelar, Martín Rey y plaza del Llano, donde, a las 12.30 horas, se celebrará un acto mariano ante el monumento conmemorativo del dogma.

A las 13.30 horas comenzará la procesión popular, con la participación de la agrupación musical Virgen de los Reyes abriendo paso y la banda de la Soledad de Cantillana tras la Virgen, que recorrerá la plaza del Llano, Nuestro Padre Jesús, la avenida de Andalucía, cruce de Malara, Polvillo, plaza del Llano, Real, Antonio Machado, Asunción la monja, Cantarranas, plaza de la Alameda, Real, cuesta del Reloj, plaza del Sagrado Corazón de Jesús, Cristo de la Misericordia e Iglesia hasta su entrada triunfal en la parroquia.