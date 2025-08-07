La Asunción de Cantillana se prepara para su procesión del 15 de agosto: todos los actos y cultos

Se acerca el 15 de agosto, festividad marcada en rojo en el calendario de numerosos pueblos de la provincia de Sevilla. Uno de ellos es Cantillana, donde la hermandad de la Asunción celebra durante este mes sus tradicionales cultos y actos en honor a su titular, que culminarán con la salida procesional de la Virgen en la madrugada del 15 al 16. Este año, la novena contará con la presencia de destacadas autoridades eclesiásticas de ámbito nacional e internacional.

Entre ellas, el obispo auxiliar de Sevilla, monseñor Teodoro León Muñoz, que predicará la apertura de la novena el día 14. La jornada del 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Virgen, contará con la predicación del arzobispo titular de Bisuldino y Decano del Tribunal de la Rota de Roma, monseñor Alejandro Arellano Cedillo, máxima autoridad del tribunal canónico del Vaticano y una de las figuras más relevantes del derecho canónico internacional.

Natural de España, monseñor Arellano Cedillo es decano del Tribunal de la Rota desde 2021 y ha sido juez en las diócesis de Toledo, Madrid y Getafe, así como consultor de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada. Imparte clases en las universidades San Dámaso de Madrid, San Pablo CEU y la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

Los cultos proseguirán con la predicación del Rvdo. Salvador Aguilera López (día 16) y el Rvdo. Juan Alberto Ramírez Avilés (17 y 18 de agosto), ambos oficiales de la Santa Sede y hermanos honorarios de la hermandad. Del 19 al 23 de agosto, las celebraciones contarán con la presencia del presidente de la Pontificia Academia Mariana Internacional de Roma, fray Stefano Cecchin, también hermano honorario de la corporación. Cecchin preside la institución de estudios marianos más importante del mundo, fundada en 1946 y vinculada a la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Programa de cultos

• Solemne novena: del 14 al 22 de agosto, a las 20.30 horas, con rezo del santo rosario, ejercicio de la novena y santa misa.

• Función solemne de cierre de la novena: 23 de agosto, a las 21.30 horas.

• Misa del alba: 15 de agosto, a las 8.30 horas.

• Función principal de instituto: 15 de agosto, a las 11.00 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.

• Diana musical: la banda de música de La Soledad de Cantillana recorrerá las calles desde primera hora de la mañana del 15 de agosto.

• Procesión de la Virgen de la Asunción: 15 de agosto a las 21.00 horas desde la iglesia parroquial hasta las 05.30 horas del 16 de agosto aproximadamente. La Agrupación Musical Virgen de los Reyes abrirá paso hasta la plaza del Llano, mientras que la Banda de Música de la Soledad de Cantillana pondrá sus sones a la Virgen durante todo el recorrido.

Recorrido de la procesión

Salida (21 horas), calle Iglesia, Gustavo Adolfo Bécquer, Juan Ramón Jiménez, Miguel de Cervantes, Pastora Solís, callejón de Josefa la del Caco, Castelar, Martín Rey (00 horas), Juan Carlos I, Polvillo, plaza del Llano, San Bartolomé, Ntro. Padre Jesús, Ntra. Sra. del Consuelo, Real, Antonio Machado, Buenavista, Cantarranas, Casillas, cuesta del Reloj, plaza del Corazón de Jesús, Santísimo Cristo de la Misericordia y regreso a la parroquia (05.30 horas).

Los puntos destacados del recorrido son la salida, el paso por la casa de hermandad, el callejón del Caco, la calle Martín Rey, el arco de la calle Veredas, la subida a la cuesta del Reloj y la recogida.

Este año se culmina la decoración efímera de la calle Martín Rey, realizada en Malta, cuya inauguración tendrá lugar el 13 de agosto.

Información útil: se recomienda aparcar en la plaza de la Alameda. Habrá retransmisión en directo tanto de la solemne novena como de la salida procesional a través de los canales oficiales de la hermandad.