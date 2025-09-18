ASET solicita la medalla de la ciudad a San Esteban

El Señor de la Salud y Buen Viaje y la Virgen de los Desampardos

La Asociación de Empresas Turísticas de Sevilla (ASET) ha solicitado al Ayuntamiento de Sevilla la concesión de la medalla de la ciudad a la hermandad de San Esteban, con motivo de la conmemoración de su centenario fundacional, que tendrá lugar en 2026.

La petición fue formalizada mediante una memoria en la que se recoge la trayectoria de esta corporación sevillana, su labor religiosa, social y cultural, así como su estrecha vinculación con la ciudad a lo largo de cien años de historia.

Desde la hermandad se ha agradecido públicamente esta iniciativa y se ha animado a particulares, entidades e instituciones a sumarse mediante una carta de adhesión, que podrá enviarse hasta el 18 de febrero de 2026 al correo electrónico: secretaria@hermandadsanesteban.org

Estos son los documentos para adherirse a la petición. Personas físicas y entidades.