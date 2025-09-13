La Anunciación de Juan XXIII, en la Catedral, por sus 50 años

Traslado de la Virgen de la Anunciación de Juan XXIII a la Catedral

Dentro del intenso calendario de actos extraordinarios que las hermandades están celebrando en los últimos meses del año, la Virgen de la Anunciación de Juan XXIII visita la Catedral de Sevilla con motivo del 50 aniversario fundacional, donde se celebra una eucaristía presidida por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses.

La Virgen de la Anunciación de Juan XXIII ha vuelto a recorrer las calles del centro de Sevilla 22 años después, siendo la última ocasión en la que lo hizo con motivo del pregón de las Glorias pronunciado por Carlos López Bravo en 2003.

Por la mañana, a las 10:00 horas, la imagen salía desde la iglesia de la Anunciación, templo al que regresará en la noche del sábado, con la Virgen del Valle presidiendo el altar, ya que la hermandad celebrará culto el lunes con motivo de la festividad de los Dolores de la Virgen.

El traslado se realizó con una coral infantil situada delante del paso, interpretando cantos litúrgicos. Todos querían captar la imagen de la Virgen saliendo desde la iglesia de la Anunciación, una estampa inédita, ya que en el pregón de las Glorias la hermandad partió desde la iglesia de los Terceros. El sol, pese a ser temprano, ya apretaba, mientras la Anunciación de Juan XXIII avanzaba envuelta en el humo del incienso y el contraluz realzaba su silueta.

La Virgen se adentraba en la calle Cuna mientras los comercios comenzaban a abrir sus puertas. Los fieles la acompañaban en todo momento, siguiendo el paso que mantenía un ritmo continuo, andando largo y sin detenerse. Tal fue así que la Virgen de la Anunciación llegó con antelación a la Catedral.

En el Salvador, los primeros turistas comenzaban a captar la procesión con sus cámaras, al igual que en la plaza de San Francisco, en su llegada a la calle Alemanes o en la propia avenida de la Constitución.

La emoción creció al alcanzar la imagen el trascoro de la Catedral, donde la esperaba la Virgen de los Reyes. Ante la Patrona, la hermandad vivirá uno de los momentos más importantes de su historia reciente, porque medio siglo solo se cumple una vez.

Esta tarde, de manera triunfal, la Virgen de la Anunciación de Juan XXIII regresará en procesión a la sede del Valle, recorriendo las calles del casco antiguo, antes de volver a su barrio, culminando así una jornada única para ellos.

