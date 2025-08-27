Suscríbete a
La Macarena recorta plazos y la restauración de Pedro Manzano será antes de lo previsto

Samitech se reunirá con Pedro Manzano y la hermandad a primeros de septiembre y a falta de finalizar el proceso los insectos ya han sido eliminados

La Virgen de la Esperanza Macarena estará un mes en una cámara para la anoxia

La Virgen de la Esperanza preside el camarín el 12 de agosto, un día antes de ser retirada del culto para ser restaurada
La Virgen de la Esperanza preside el camarín el 12 de agosto, un día antes de ser retirada del culto para ser restaurada
Ignacio Liaño Bernal

Son días y noches mucho más tranquilas en San Gil que las vividas hace apenas unas semanas. La Virgen de la Esperanza inició su primera fase de anoxia el pasado miércoles 13 de agosto, después de que fuera retirada del culto la noche anterior ... con el fin de comenzar una nueva restauración, en esta ocasión de la mano del restaurador Pedro Manzano, tras esa herida emocional aún abierta desde que la Esperanza dejó de lucir la mejor de sus caras en una infausta mañana de junio. La clave de todo es que la dolorosa, una vez fue puesta en manos de la empresa madrileña Samitech, vio cómo era envuelta a su medida en una cámara muy fina con el fin de acabar con todos los xilófagos que no sólo la rodeaban a través de algunas grietas surgidas con el tiempo, sino que también mermaban su estructura de forma lenta y progresiva hasta el punto de temer que dichos daños pudieran causar problemas mayores en el futuro.

