La Macarena recorta plazos y la restauración de Pedro Manzano será antes de lo previsto

Son días y noches mucho más tranquilas en San Gil que las vividas hace apenas unas semanas. La Virgen de la Esperanza inició su primera fase de anoxia el pasado miércoles 13 de agosto, después de que fuera retirada del culto la noche anterior ... con el fin de comenzar una nueva restauración, en esta ocasión de la mano del restaurador Pedro Manzano, tras esa herida emocional aún abierta desde que la Esperanza dejó de lucir la mejor de sus caras en una infausta mañana de junio. La clave de todo es que la dolorosa, una vez fue puesta en manos de la empresa madrileña Samitech, vio cómo era envuelta a su medida en una cámara muy fina con el fin de acabar con todos los xilófagos que no sólo la rodeaban a través de algunas grietas surgidas con el tiempo, sino que también mermaban su estructura de forma lenta y progresiva hasta el punto de temer que dichos daños pudieran causar problemas mayores en el futuro.

Desde dos mañanas siguientes a su ausencia en el camarín, tras haber sido revestida por dicha superficie, los insectos a los que aludieron altamente preocupados en el cabildo general extraordinario tanto Pedro Manzano como el IAPH se dan ya todos por eliminados, toda vez concluya este primero de los procesos que garantiza en todo momento la integridad de la imagen de la Esperanza, un icono universal que viene siendo objeto de una de las mayores polémicas cofrades del presente siglo, y a la tras una nueva evaluación de su situación se le atribuye un nuevo tiempo de finalización de dicha anoxia. Este incipiente recálculo le ofrece más margen de tiempo a Pedro Manzano para recuperar el máximo esplendor de la Virgen antes de las elecciones, aunque no habrá prisas en ningún sentido después de tanto error cometido por todas las partes implicadas y el restaurador ha reconocido por activa y por pasiva que estará el tiempo que tenga que estar recuperando el semblante más admirado de toda Sevilla.

De este modo, a priori será el lunes 8 de septiembre cuando los emisarios de Samitech, como responsables de la patente de la anoxia, volverán a visitar Sevilla para sacar a la Esperanza de la cámara, esto es, al menos, una semana antes de las previsiones iniciales, que hablaban de una fecha siempre orientativa y también avanzada por ABC de entre el 13 y el 15 de septiembre, así que si todo sigue transcurriendo con normalidad la Virgen estará en total 25 días bajo esa lámina, quedando doce semanas justas para que lleguen las elecciones. Tres meses, en efecto. Se espera la presencia ese mismo lunes 8 tanto de Manzano como de los principales responsables de Samitech, que de forma telemática tienen controlados los niveles de oxígeno segundo a segundo y podrán actuar lo más rápido posible en caso de que exista alguna anomalía, algo que fuentes aclaran a este periódico es «científicamente imposible».

Un macareno admira los dos perfiles de la Virgen de la Esperanza antes de la última partida de la dolorosa Juan Flores / ABC

Los tiempos políticos de San Gil

Cualquier tipo de vida nociva que afecte a la Virgen está siendo absolutamente extinguida y a su vez en la corporación no se deja de estar pendiente de todo el proceso gubernamental en el que se ve y se verá inmersa la hermandad, con esos comicios el 30 de noviembre que pondrán punto final a la legislatura de José Antonio Fernández Cabrero y con la inclusión hace cuestión de días de un tercer candidato a ser hermano mayor, Pedro Ignacio García Rivero, antiguo prioste de la Esperanza entre 2005 y 2013 y sobrino del insigne macareno Manuel García. Todos ellos anteponen a la Virgen a sus intereses electorales pero no es menos cierto que ese camino a las urnas, tras todo el doliente trance de las «labores superficiales» de Arquillo, no es menos noticiable.

La candidatura de García Rivero, cuya composición aún se desconoce, se une a las ya sabidas de José Luis Notario y Fernández Cabezuelo, y la junta saliente sigue buscando reparar todas las responsabilidades que hasta ahora han obtenido como respuesta una triple reacción: las dos primeras dimisiones, tanto del mayordomo como del prioste, y el doble paso atrás de Dávila Miura tanto de su rol como teniente del hermano mayor como en su antiguo deseo de presentarse como máximo responsable de la corporación de la Madrugada.