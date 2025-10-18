Así anima la Agrupación Musical Nuestra Señora de Valme el sábado de vísperas

Tras su tradicional pasacalles por las calles del centro y la ofrenda floral a la Protectora de la localidad, la Agrupación Musical Nuestra Señora de Valme ha llegado al Ave María a tocar ante la carreta de la Virgen.

Al son de 'Viva España ... ', la formación dirigida por José Manuel Mena Hervás, ha entrado en el patio del Ave María y ha interpretado el Himno de la Virgen, diferentes temas muy populares y pasodobles para ambientar este sábado antes de que llegasen los pequeños del coro infantil a cantar en este mismo espacio.

El Besamanos ha tenido largas colas durante todo el día con mucha gente y la Felicitación Sabatina ha estado repleta de fieles. Pese a todo mañana es el gran día de Dos Hermanas y comienza pronto, a las 6 horas con la Misa de romeros, cantada por el coro de la hermandad. La romería de Valme, la tercera de Andalucía después de la de Rocío y la Virgen de la Cabeza, aglutina a unas 200.000 personas.

