Suscríbete a
+Pasión

previa

Así anima la Agrupación Musical Nuestra Señora de Valme el sábado de vísperas

El coro infantil de la hermandad ha cantado ante la carreta de la Virgen en el Ave María

La Virgen de Valme saldrá este domingo en romería en su carreta amarilla y blanca

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

El Himno de la Virgen interpretado por la Agrupación Musical Nuestra Señora de Valme
El Himno de la Virgen interpretado por la Agrupación Musical Nuestra Señora de Valme V.J.

Valme J. Caballero

Dos Hermanas

Tras su tradicional pasacalles por las calles del centro y la ofrenda floral a la Protectora de la localidad, la Agrupación Musical Nuestra Señora de Valme ha llegado al Ave María a tocar ante la carreta de la Virgen.

Al son de 'Viva España ... ', la formación dirigida por José Manuel Mena Hervás, ha entrado en el patio del Ave María y ha interpretado el Himno de la Virgen, diferentes temas muy populares y pasodobles para ambientar este sábado antes de que llegasen los pequeños del coro infantil a cantar en este mismo espacio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app