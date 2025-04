¿Quién fue Anás?

El nombre de Anás está ligado de una manera muy clara para los sevillanos con la Semana Santa, y más concretamente con la hermandad del Dulce Nombre. El paso de misterio de esta conocida corporación religiosa lleva el nombre de 'Nuestro Padre Jesús ante Anás', y por el pasaje bíblico que representa, se conoce de manera popular como 'La Bofetá'.

Acudiendo a las enseñanzas que nos han llegado a través de los Evangelios, podemos determinar que Anás fue un sumo sacerdote, miembro del conocido como Sanedrín, quién ejerció su cargo entre los años 6 y 15 de la era cristiana. Su yerno fue Caifás, junto al que urdió la conjura para apresar a Jesús y propiciaron que fuese condenado a muerte.

Anás representaba en su época la pirámide más alta de la aristocracia judía, y era miembro de una familia acomodada y muy influyente. Era una persona culta, rica y pactaba con asiduidad con las autoridades romanas, por ello la revolución que suponía el mensaje que defendía Jesús, amenazaba su privilegiada situación.

En el momento que Jesús fue arrestado, fue llevado en primera instancia en presencia de Anás, momento en el que se produjo precisamente el instante que representa el paso de misterio del Dulce Nombre, cuando el propio Anás mandó que fuese abofeteado.

«Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás; porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año (Juan 18:12-13). Cuando Anás terminó de interrogar a Jesús sobre 'sus discípulos y su doctrina', lo envió a Caifás (Juan 18:19-24)».

De la misma manera, así cuentan los Evangelios el momento en el que Jesús fue abofeteado en presencia de Anás: «El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: «Yo he hablado abiertamente al mundo; yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho». Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: «¿Así contestas al sumo sacerdote?». Jesús respondió: «Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado; pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas?».