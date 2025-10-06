Amparo Rodríguez Babío pronunciará el Pregón de la Esperanza de Triana en 2026

Amparo Rodríguez Babío pronunciará el Pregón de la Esperanza de Triana de cara a la Semana Santa de Sevilla de 2026, que tendrá lugar en la próxima Cuaresma. Así lo ha anunciado la junta de gobierno de la corporación de la Madrugada, que se encuentra inmersa en su misión evangelizadora en el Polígono Sur.

Nacida en Sevilla, en 1969, Rodríguez Babío es doctora en Historia por la Universidad de Sevilla. En el marco profesional, es encargada del Fondo Antiguo en la Biblioteca Benedicto XVI, de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla. Además, es una reconocida investigadora en temas de religiosidad popular, hermandades, cofradías y, en definitiva, en archivos de las citadas instituciones; destacando su labor como archivera de la Real Parroquia de Señora Santa Ana.

Su vínculo con la hermandad de la Esperanza de Triana, de la que es hermana, es muy estrecho. Tanto es así que actualmente desempeña el cargo de camarera del Santísimo Sacramento. También forma parte de la nómina de las hermandades del Amor, la Amargura, el Santo Entierro, La Pura y Limpia, el Amparo, el Carmen de Santa Ana y la Pastora de Triana.

La hermandad ha expresado su «más sincera y afectuosa felicitación a nuestra hermana, con la certeza de que el Santísimo Cristo de las Tres Caídas y Nuestra Señora de la Esperanza la acompañarán en la bella empresa de anunciar nuestra próxima estación de penitencia en la madrugada del Viernes Santo«.