El amor no amado

San Francisco de Asís recorría los caminos repitiendo fuera de sí: «El amor no es amado; el amor no es amado». Puede ser la síntesis del Miércoles Santo. La primera lectura de la Misa es el tercer canto del siervo del Señor de Isaías. El Viernes Santo leeremos el cuarto y último. Hoy se nos presenta el siervo expresando su confianza en el Señor en medio de todos los sufrimientos. Va voluntariamente a ellos: ofrece la espalda a los que le golpean, la mejilla a los le tiraban de la barba, no volvía la cara ante insultos y salivazos. Figura realizada en la Pasión de nuestro Señor.

El evangelio continúa mostrando la tradición de Judas. Es un texto inquietante. Judas era uno de los amigos, uno de los discípulos. La escena narrada ocurre durante la Última Cena. El que comía en el mismo plato que Jesús es el que lo entrega. En verdad el hombre es capaz de lo más noble, del amor, y de lo más vil, de la traición y el desamor. Fue providencial que la traición ocurriera aquella santa noche, en la antesala de la Pasión. Cuando Cristo iba a cargar con todas las traiciones y todos los desamores de todos los hombres para que implorar del Padre el perdón y la reconciliación. «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen» es la oración de Jesús en la cruz. ¡No amar al amor! ¡Qué desatino!

Los teólogos llaman la atención sobre la diversidad de significados que adquiere el verbo «entregar» en las narraciones de la Pasión y de sus predicciones. Dios Padre entrega amorosamente a su Hijo a los hombres. Cristo se entrega a sí mismo en manos de los hombres. Judas y los pecadores entregan a Jesús con su traición y sus pecados.

Judas, con su traición, posibilitaba la cruz. Pero también rompió la comunión de los discípulos. Introdujo la sospecha recíproca de unos y otros. Destrozó la hermandad. Introdujo el temor a ser traicionado por los amigos, de que otro se aproveche de las buenas intenciones, de la pretensión de verificar las intenciones de quien tiene alguna iniciativa.

Por otra parte, se subraya el esmero con que nos dicen los evangelistas que Jesús y los apóstoles prepararon la Cena Pascual. Jesús deseaba ardientemente comer esta pascua. Con este rito llevaba a cumplimiento los sacrificios de la Antigua Alianza e instituía la Eucaristía como su memorial, dejándonos su Cuerpo y su Sangre como pan de vida y cáliz de salvación. Sus discípulos habrían de repetirlo, hasta su vuelta, anunciando su muerte y proclamando su resurrección. Así había de mostrar a todos la posibilidad de no ser esclavo para siempre del pecado y la traición. La puerta está siempre abierta para que el hombre tenga la posibilidad de amar, de encontrarse con Dios y unirse a la entrega de Cristo en la comunión de su Cuerpo entregado y su Sangre derramada.

Pensemos hoy, Miércoles Santo, en cómo preparamos nuestra estación de penitencia. Cuantos detalles dispuestos con escrupulosidad. Tenemos también que preparar con esmero nuestra alma. Me estoy refiriendo a hacer verdad que nuestra estación es una estación de penitencia. O sea, de verdadera conversión. La llamada a cambiar de vida forma parte fundamental del anuncio del Reino de Dios y, por tanto, de la vida cristiana. Somos débiles, cometemos grandes y pequeñas traiciones. Los miembros de la Iglesia son santos, pero están necesitados de la purificación constante y deben buscar, sin cesar, la penitencia y la renovación. En este movimiento de retorno de cada hijo pródigo estamos atraídos por el Padre y movidos por la gracia de Dios para responder al amor misericordioso de Dios que no ha amado primero.

La estación de penitencia exterior es la manifestación de la penitencia interior, de la reordenación radical de toda la vida, de la conversión a Dios con todo el corazón, de la ruptura con el pecado y la repugnancia hacia las malas acciones. Al mismo tiempo incluye el deseo y la decisión de cambiar de vida con la esperanza y la ayuda de la gracia de Dios.

Dios ha tenido la misericordia de dejarnos el signo de su amor en el Sacramento de la Penitencia o Confesión. Hay que aprovecharlo. Siempre y, especialmente, en este Año Jubilar de la esperanza.

