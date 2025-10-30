La Amargura recuperará la túnica de 'Los dragones' del Señor del Silencio

La junta de gobierno de la hermandad de la Amargura ha expuesto en el cabildo general de hermanos celebrado el 30 de octubre en San Juan de Palma, la presentación de la iniciativa procedente de un grupo de hermanos de realizar una nueva ... túnica bordada para el Señor del Silencio.

Se trata de una recuperación histórica, la túnica conocida popularmente como 'Los dragones', aquella pieza bordada confeccionada por Juan Manuel Rodríguez Ojeda en 1899.

Proyecto de túnica del Señor del Silencio hdad.

Como ofrenda, se pretende que su coste sea sufragado mediante suscripción popular. Para ello, se convocará una reunión en la que se presentarán el diseño y los posibles presupuestos, así como los detalles de esta iniciativa.

Será la tercera túnica blanca bordada del Señor del Silencio, tras la conocida como persa, realizada por el taller de Carrasquilla en 1951 y confeccionada en oro sobre tisú de plata, y la de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, denominada de 'Las rocallas', ejecutada igualmente en tisú de plata blanco y bordada íntegramente en oro fino, siguiendo el estilo rocalla del paso que se estrenó ese mismo año.