La Amargura recuperará la túnica de 'Los dragones' del Señor del Silencio

Un grupo de hermanos ha tenido esta iniciativa expuesta en el cabildo general celebrado el 30 de octubre

Proyecto de la túnica
Proyecto de la túnica hdad.
M. J. R. Rechi

M. J. R. Rechi

Sevilla

La junta de gobierno de la hermandad de la Amargura ha expuesto en el cabildo general de hermanos celebrado el 30 de octubre en San Juan de Palma, la presentación de la iniciativa procedente de un grupo de hermanos de realizar una nueva ... túnica bordada para el Señor del Silencio.

