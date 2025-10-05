Alcosa se rinde al Señor del Divino Perdón en la procesión del 25 aniversario fundacional

El Señor del Divino Perdón protagonizó, en el primer domingo de octubre, la tercera salida extraordinaria del fin de semana, junto al traslado de la Esperanza de Triana a la parroquia de San Pío X y al de la Virgen del Rosario de la Corona, con motivo del 25 aniversario fundacional.

El barrio de Alcosa se volcó con el Señor del Divino Perdón. Un cuarto de siglo podría parecer poco, pero para sus hermanos y fieles es una auténtica eternidad, un sueño cumplido, una forma de evangelizar en un barrio de extrarradio, muy poblado, donde más sentido tiene hoy la creación de hermandades.

Una procesión extraordinaria, por ver al Señor del Divino Perdón por las calles de su barrio en la mañana, con túnica nueva, en solitario, como la primera vez. En la pasada Semana Santa estrenó el misterio y la primera fase del nuevo paso, y en esta ocasión procesionó sobre el imponente paso de Francis Verdugo, del Nazareno de la Humildad del Cerro, con otro estreno: el acompañamiento musical de la Agrupación de la Encarnación de San Benito.

El sol, al igual que durante todo el fin de semana, fue intenso. Los fieles se colocaban más al sol que a la sombra, pero no fue impedimento para el disfrute de todos los presentes.

Acompañaron el Cerro y las hermandades del Viernes de Dolores y del Sábado de Pasión, en una mañana mágica en Alcosa. Estas corporaciones están muy unidas y, en actos como este, se palpa aún más. Tal fue así que la hermandad de Torreblanca colocó una alfombra de sal en un tramo del recorrido.

Emocionante fue el paso del Señor por la residencia ubicada cerca de la sede canónica de la hermandad. Todos salieron al encuentro de Cristo, que les acercó la fe que tanto necesitan a diario. Para eso están las hermandades y por eso son creadas.

Juanma Cantero estuvo al frente de la cuadrilla de costaleros, capataz con un intenso fin de semana tras esta salida y la de la Esperanza hasta el Polígono Sur, en la jornada del sábado. Importante fue también la presencia de costaleros de Triana bajo las trabajaderas de un paso que anduvo de manera elegante, al igual que la agrupación, que interpretó numerosas composiciones clásicas, las de toda la vida. No faltó la presencia del autor de la imagen, de la dolorosa y el misterio estrenado este mismo año.

Pasadas las tres de la tarde se puso punto final a la procesión del Señor del Divino Perdón, la salida conmemorativa de sus bodas de plata. Un año especial para esta hermandad, que tendrá continuidad con la salida de la Virgen de la Purísima Concepción el próximo mes de diciembre.