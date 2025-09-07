El AJEMA, Antonio Piñeiro, visita la Esperanza de Triana

En la tarde de este sábado, la hermandad de la Esperanza de Triana ha recibido la visita privada del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Antonio Piñeiro, quien protagonizó un encuentro con los titulares de la corporación.

A su llegada a la capilla de los Marineros, fue recibido por el hermano mayor, Sergio Sopeña, y por el comandante naval de Sevilla, Daniel González-Aller. Ambos lo acompañaron durante el recorrido por las dependencias de la hermandad.

En un gesto de especial significado, el AJEMA estampó su firma en el libro de honor de la corporación, dejando constancia de un momento que viene a reforzar los históricos lazos que unen a la Armada con la Esperanza de Triana.

Durante su visita, pudo contemplar de cerca el tesoro devocional, custodiado con esmero por la hermandad, que alberga piezas de profundo valor histórico y espiritual. Culminó su recorrido postrándose ante la imagen de la Esperanza y del Cristo de las Tres Caídas.

Visiblemente conmovido, Antonio Piñeiro expresó su profunda devoción a la Virgen, a la que definió como «madre protectora de la Armada», destacando una vez más el vínculo afectivo y espiritual que desde hace años une a la institución naval con la hermandad trianera.