historia

Aguas de San Jacinto

El Arenal y Triana. Dos caras de la misma moneda que confluyen de pleno en la hermandad de las Aguas En septiembre, la corporación del Lunes Santo celebrará sus 275 años en el templo que la vio nacer y al que no regresa desde hace 83 años

Su hermano mayor abunda en los detalles y la intrahistoria de esta efeméride

La última vez que estuvo Las Aguas en Triana

El antiguo misterio de las Aguas cruzando el puente de Triana
Fran Piñero

Fran Piñero

En los últimos compases del inminente verano, los cofrades 'revivirán' aquella atípica Cuaresma de 2001 en la que, apenas una semana después del viacrucis de las hermandades un paso de cristo recorrió calles clave como Pelay Correa, Adriano o Arfe. La hermandad de las aguas ... conmemoraba aquel mes de marzo que habían pasado dos siglos y medio desde su fundación en el desaparecido convento de San Jacinto con una procesión que les permitió impregnarse de toda la esencia del arrabal. Pero con un incomprensible matiz: el templo que supuso su sede hasta 1942 quedaba fuera de los actos. Con un simbolismo que se refuerza más en el dónde que en el cuándo, este mes de septiembre la corporación del Lunes Santo celebrará sus 275 años de historia con varios cultos en la majestuosa parroquia de Pagés del Corro, con el colofón de ver al misterio al completo sobre su paso por las calles de Triana rumbo al Arenal.

