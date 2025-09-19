Las Aguas se reencuentra con Triana y su historia este viernes en la salida por sus 275 años de vida

La hermandad de las Aguas se reencuentra este viernes con Triana y su historia en una salida extraordinaria en la que el misterio volverá a cruzar el dintel de la parroquia de San Jacinto más de ocho décadas después para recorrer luego enclaves como la capilla de la Estrella, Santa Ana o la sede de la Esperanza de Triana.

Después de haber recibido culto los titulares esta semana en el templo de la calle Pagés del Corro, este viernes habrá una misa de acción de gracias a las 19:00 horas presidida por el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses. Cuando finalice, comenzará el regreso hasta la capilla de la cofradía junto al Arco del Postigo.

En un principio, la salida estaba prevista en torno a las 20:30 horas pero hubo un acuerdo entre la corporación y el Ayuntamiento de Sevilla para modificar el inicio de la procesión a las 21:00 aproximadamente de cara a no alterar el dispositivo también previsto para el partido entre el Betis y la Real Sociedad en el estadio de la Cartuja.

Por tanto, el cortejo comenzará a salir con las primeras luces de la noche y recorrerá las siguientes calles: Pagés del Corro, San Jacinto, Rodrigo de Triana, Pelay Correa, Párroco don Eugenio, Pureza, plaza del Altozano, puente de Isabel II, Reyes Católicos, Pastor y Landero, Adriano, Toneleros, Real de la Carretería, Velarde, General Castaño, Rodo y Dos de Mayo. En torno a la medianoche, cruzará el puente de Triana el misterio y alrededor de las 3 de la madrugada finalizará esta procesión en la capilla de la corporación.

Visitas especiales

Antes, Las Aguas visitará a la hermandad de la Estrella en su capilla de la calle San Jacinto, a la parroquia de Santa Ana, a la Esperanza de Triana en su capilla de los Marineros, al Baratillo en su sede canónica y a la Carretería antes de regresar a la capilla del Rosario. Además, el misterio cruzará calles tanto del arrabal como del Arenal por las que no suele pasar cada Lunes Santo porque el cortejo suele ir en la estación de penitencia en hacia Arfe, la Puerta del Arenal y Castelar por lo que no atraviesa Adriano, Toneleros o General Castaños.

RECORRIDO DE LA PROCESIÓN EXTRAORDINARIA Salida Entrada Reyes Católicos Pastor y Landero 21.00 2.40 horas horas LAS AGUAS Capilla del Baratillo Puente de Isabel II (00:00h.) Capilla de la Carretería Pureza Capilla de la Estrella Capilla de los Marineros Velarde Rodrigo de Triana Capilla del Rosario Pelay Correa Parroquia de San Jacinto ABC SEVILLA

Por ejemplo, el Cristo de las Aguas y la Virgen del Mayor Dolor volverán a pasar por delante de la Estrella, hermandad con la que compartieron templo hasta principios de los años 40 y que hasta la fundación del Lunes Santo, ambas corporaciones salían de San Jacinto el Domingo de Ramos prácticamente una detrás de la otra. Luego, los titulares visitarán Santa Ana, parroquia donde estuvieron en la cuaresma de 2001 presidiendo un quinario especial por los dos siglos y medio de la hermandad mientras que de la sede de la Esperanza de Triana salieron aquel mes de marzo en el paso de misterio antiguo.

En esta ocasión, será con las andas actuales que se realizaron a principios de este siglo y con las imágenes de San Juan, la Magdalena y el ángel, completando un conjunto reconocible en toda Sevilla y gran parte de Andalucía. En cuanto a la música, la banda del Rosario de Cádiz pondrá los sones tras el misterio mientras que la agrupación juvenil de la Virgen de los Reyes irá en la cruz de guía.