Las Aguas presenta la recuperación de la saya de 'Las cadenas'

La hermandad de las Aguas, en la mañana del 14 de septiembre, al término de la función de la Exaltación de la Cruz y de los Dolores de la Virgen —celebrada de manera extraordinaria en la parroquia de San Jacinto—, presentó a sus hermanos los nuevos estrenos para la corporación, entre los que destaca la recuperación de la saya de 'Las Cadenas'.

Se trata de una pieza perdida en el incendio de 1942.El trabajo de recuperación ha sido realizado por Javier Sánchez de los Reyes y ejecutado en el taller de Joaquín Salcedo, manteniéndose fiel al diseño original, aunque adaptado a las dimensiones de esta nueva saya, que será estrenada por la Virgen del Mayor Dolor en la procesión extraordinaria del próximo 19 de septiembre.

La saya original es una obra de Concepción Peláez, realizada en 1903, y podría contar con diseño de Antonio Amián. Es conocida como de 'Las Cadenas', nombre derivado del proyecto, y guarda relación con otras piezas que la hermandad de Las Aguas realizó cuando residía en la parroquia de San Jacinto.

Concepción Peláez no era una bordadora especialmente conocida. Se conserva un contrato suyo con la Soledad de Alcalá del Río en el siglo XIX, y también es autora del antiguo palio de Pasión, actualmente en Ronda, en la hermandad del Nazareno, considerado una de las obras más importantes del bordado de ese siglo. Durante décadas, esta obra se atribuyó a las Hermanas Antúnez, pero una investigación realizada por Juan Delgado Alba para el Boletín de las Cofradías de Sevilla en agosto de 1961 desmintió esta teoría. Esta conclusión se basa en las cuentas halladas en los libros de mayordomía de la época, donde se constata que la bordadora Emilia Salvador Ibarra fue la encargada de realizar los bordados del paso de palio.

A pesar de ello, Concepción Peláez se convierte en la verdadera artífice de la configuración del paso de palio decimonónico de la hermandad de Pasión, tras ser seleccionada entre numerosos proyectos presentados para la elaboración del techo de palio, cerrando el acuerdo en el verano de 1896 por un costo de dos mil pesetas.

Por otra parte, la corporación presentó el banderín de San Jacinto, obra de Joaquín Salcedo, junto a otras donaciones realizadas por los hermanos y devotos, como un fajín, un pañuelo y diversas joyas.