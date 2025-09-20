Suscríbete a
Las Aguas deja su corazón en Triana y regresa al Arenal

CRÓNICA

La salida de la corporación por el 275 aniversario de su fundación se distribuyó entre las visitas arrabaleras hasta el puente y las devociones camino de su capilla

Así ha sido el directo de la procesión extraordinaria de las Aguas

Las Aguas saliendo de la parroquia de San Jacinto este viernes
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Las Aguas volvieron a su cauce, porque su cauce siempre fue Triana. A su paso en este viernes 19 de septiembre que queda ya para la posteridad de la hermandad, la corporación brindó a sus fieles y a toda Sevilla una noche septembrina de ... ensueño que puso fin a la celebración del 275 aniversario de su fundación en el dorado arrabal. Del Arenal marchó hasta San Jacinto y ahora tuvo lugar la vuelta más esperada para dar por culminada una salida tan extraordinaria como multitudinaria para todos aquellos que quisieron contemplar al completo el conjunto del misterio de las Aguas, con la Virgen del Mayor Dolor a los pies del Crucificado en una escena trágicamente bellísima.

