Suscríbete a
+Pasión

Las Aguas cierra una herida de más de ocho décadas con su regreso a San Jacinto

El Cristo de las Aguas y la Virgen del Mayor Dolor se trasladaron en andas mientras se rezaba el vía crucis hasta la parroquia trianera, donde permanecerán casi una semana

Aguas de San Jacinto

Los titulares de las Aguas en el presbiterio de San Jacinto
Los titulares de las Aguas en el presbiterio de San Jacinto M. J. R. Rechi
Pepe Trashorras

Pepe Trashorras

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El 29 de octubre de 1942, los hermanos de las Aguas recibieron el mayor golpe de los 275 años de historia que ahora están conmemorando. Ni los períodos de inactividad ni las vicisitudes políticas de todo tipo hicieron tanto daño en estos casi tres ... siglos como las llamas de aquel incendio fortuito que calcinó a los titulares de la corporación trianera y terminó de romper el fino hilo que la mantenía unida a San Jacinto, de donde salió para no volver.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app