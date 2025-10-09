Las Aguas afrontará unas elecciones con tres candidaturas

La hermandad de las Aguas, que celebra este año su 275 aniversario fundacional y que recientemente realizó una procesión extraordinaria con el crucificado y la Virgen del Mayor Dolor, con el paso de misterio al completo desde la parroquia de San Jacinto —lugar de ... origen de la corporación—, contará en las próximas elecciones con un total de tres candidaturas.

Una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas y de acuerdo con la aprobación del cabildo de oficiales del pasado 6 de octubre, la junta de gobierno validó todas las candidaturas tras recibir el visto bueno de la comisión electoral y del director espiritual. Todo lo aprobado, como apunta la hermandad, ha sido trasladado a la autoridad eclesiástica.

La fecha de celebración del cabildo general de elecciones de las Aguas está fijado para el 14 de noviembre, tras la finalización de los actos del aniversario y de la Virgen del Rosario, y antes de los cultos de la Virgen de Guadalupe.

Los candidatos a hermano mayor de manera oficial son los siguientes hermanos: José Francisco Méndez López, Francisco Javier Arcos García-Rojo y Luis Chamorro García. Ambos, a lo largo del presente año, anunciaron su intención de presentarse a las elecciones.

José Francisco Méndez López es el actual teniente hermano mayor de la hermandad de las Aguas. Francisco Javier Arcos ha formado parte de varias juntas de gobierno, desempeñando los cargos de secretario, diputado mayor de gobierno y teniente hermano mayor, además de haber participado en distintas comisiones de trabajo de la hermandad, tanto en materia de reglas como en restauraciones de las imágenes titulares. Es, asimismo, historiador, especialista en Arte y profesor en Highlands School Sevilla. Por su parte, Luis Chamorro García también ha formado parte de la junta de gobierno de la corporación.