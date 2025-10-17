Suscríbete a
+Pasión

AGENDA COFRADE

La agenda cofrade del tercer fin de semana de octubre

La Virgen de la Esperanza vuelve este sábado a Triana tras su periplo por el Polígono Sur

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

La Virgen del Rosario de San Julián
La Virgen del Rosario de San Julián J. A. BANDERA

Juan Antonio Bandera

Sevilla

Tercer fin de semana de octubre en el que tendremos el traslado de regreso de la Virgen de la Esperanza desde el Polígono Sur hasta el arrabal trianero entre loor de multitudes, tal y como viene haciendo desde que inició esta misión

Así mismo saldrá ... en andas la Inmaculada Pura y Limpia que con motivo del 25º aniversario de su coronación canónica está realizando un recorrido itinerante por las sedes canónicas de las hermandades de la feligresía, así como la Virgen del Desconsuelo y Visitación de Pasión y Muerte, la Virgen de los Dolores de Las Penas de San Vicente, con motivo del 150º aniversario fundacional, la Virgen de la Paz, la Virgen del Rosario de la Milagrosa, la Virgen de la Esperanza, Reina de los Mártires del Juncal y la Virgen de las Veredas en Valdezorras.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app