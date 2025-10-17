La agenda cofrade del tercer fin de semana de octubre

Tercer fin de semana de octubre en el que tendremos el traslado de regreso de la Virgen de la Esperanza desde el Polígono Sur hasta el arrabal trianero entre loor de multitudes, tal y como viene haciendo desde que inició esta misión

Así mismo saldrá ... en andas la Inmaculada Pura y Limpia que con motivo del 25º aniversario de su coronación canónica está realizando un recorrido itinerante por las sedes canónicas de las hermandades de la feligresía, así como la Virgen del Desconsuelo y Visitación de Pasión y Muerte, la Virgen de los Dolores de Las Penas de San Vicente, con motivo del 150º aniversario fundacional, la Virgen de la Paz, la Virgen del Rosario de la Milagrosa, la Virgen de la Esperanza, Reina de los Mártires del Juncal y la Virgen de las Veredas en Valdezorras.

Estarán en besamanos esta semana la Virgen de las Veredas de Valdezorras, la Virgen de la Salud de San Gonzalo, la Virgen del Rosario en San Jerónimo y la Virgen del Rosario Doloroso en San Pablo.

En cuanto a las salidas procesionales con carácter ordinario este fin de semana tendremos la Virgen del Rosario de Las Aguas, la Virgen del Rocío de Sevilla Sur, San Lucas Evangelista en Santa Aurelia, la Virgen del Rosario de San Julián y la Virgen de las Nieves.

Esta es la agenda cofrade para el tercer fin de semana de octubre, no obstante si quieren visualizar o tener más información de todos los actos y cultos pueden pinchar aquí: Agenda.

Viernes día 17

Pura y Limpia: Exposición pictórica relativa a la Inmaculada Concepción, en la sede del Real Círculo de Labradores y Propietarios de Sevilla, sito en la calle Pedro Caravaca nº 1, con motivo del 25º aniversario de la coronación canónica de la Inmaculada Pura y Limpia. A las 21:15 horas, aproximadamente, proyección de imágenes de la coronación canónica de la Inmaculada Pura y Limpia, en la capilla de la Carretería, a cargo del tándem Manuel Jesús Rodríguez Rechi y Rafael Alcázar Otero.

Valdezorras: Besamanos a la Virgen de las Veredas, en la parroquia de mismo nombre, en horario de 10:30 a 14 horas y de 17:30 a 20 horas.

Prado: A las 18 horas, conferencia bajo el título «75 años de la ejecución de la Virgen del Prado 1950-2025, visión artística e histórica», en la capilla de los Desamparados de la iglesia colegial del Divino Salvador, a cargo de Rafael Campanario Argüelles, licenciado en Bellas Artes.

Pasión y Muerte: A las 21 horas, aproximadamente, rosario vespertino con la imagen de la Virgen del Desconsuelo y Visitación, desde la parroquia de Ntra. Sra. del Buen Aire, por el siguiente itinerario: Virgen de Fátima, Teniente Rodríguez Carmona, Manuel Rodríguez Alonso, Salado, Virtud, Trabajo, Virgen del Prado, Virgen del Perpetuo Socorro, Virgen del Mar, Virgen del Pino, Virgen de Fátima, Enrique Mensaque, Manuel Rodríguez Alonso, Tadeo Soler y Virgen de Fátima, entrando a las 22:10 horas.

La Redención: A las 21 horas, ciclo de charlas bajo el título «Cruces de Camino», en la sede social de la formación musical, sito en la calle Quejío nº 34, con una primera sesión que versará sobre el tema «Si las cornetas hablarán...». (Elenco de participantes).

Sábado día 18

Esperanza de Triana: A las 8:30 horas, traslado de la imagen de la Virgen de la Esperanza desde la parroquia de Jesús Obrero, hasta la capilla de los Marineros, tras la celebración de las misiones en el Polígono Sur, a la parroquia de San Pío X y Jesús Obrero durante el mes de octubre, así como de la conmemoración del 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción. El itinerario será el siguiente: Padre José Sebastián Bandarán, Bendición y Esperanza, Rafael Pérez del Álamo, Victoria Domínguez Cerrato, Torcuato Luca de Tena, Luis Rosales, hospital infantil «Virgen del Rocío», Antonio Maura Montaner, Bogotá, Juan Pablos, Progreso, Felipe II, avenida Don Pelayo, avenida Isabel la Católica, avenida del Cid, Lonja de la Universidad de Sevilla, San Fernando, paseo de Roma, paseo de las Delicias, puente de San Telmo, plaza de Cuba, Betis, Troya y Pureza, entrando a las 16:30 horas. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de música «María Stma. de la Victoria» de la hermandad de las Cigarreras.

San Gonzalo: Besamanos a la Virgen de la Salud, en la parroquia de San Gonzalo, en horario de 9 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

Pura y Limpia: Exposición pictórica relativa a la Inmaculada Concepción, en la sede del Real Círculo de Labradores y Propietarios de Sevilla, sito en la calle Pedro Caravaca nº 1, con motivo del 25º aniversario de la coronación canónica de la Inmaculada Pura y Limpia. A las 11 horas, traslado de la imagen de la Inmaculada Pura y Limpia desde la capilla de la Carretería hasta la capilla de la Piedad, con motivo del 25º aniversario de su coronación canónica, discurriendo por el siguiente itinerario: Real de la Carretería, Techada, Antonia Díaz, Gracia Fernández Palacios, Otto Moeckel y Adriano.

San Jerónimo: Besamanos a la Virgen del Rosario, en la parroquia de mismo nombre, en horario de 11 a 14 horas y de 17 a 19:30 horas.

San Pablo: Besamanos a la Virgen del Rosario Doloroso, en la parroquia de San Ignacio de Loyola, en horario de 17 a 20 horas.

Las Aguas: A las 17:50 horas, salida procesional de la Virgen del Rosario, desde la capilla de mismo nombre, discurriendo por las calles de la feligresía. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de cornetas y tambores «Ntra. Sra. del Rosario» de Cádiz, abriendo paso y la banda de música municipal de Mairena del Alcor, tras el paso.

Caridad de San Lucas: A las 18 horas, salida procesional de la imagen de San Lucas Evangelista, desde la parroquia de mismo nombre, discurriendo por las calles del barrio. El acompañamiento musical correrá a cargo de la agrupación musical «Santa Cecilia».

Las Penas: A las 19 horas, rosario vespertino con motivo del 150º aniversario fundacional de la corporación del Lunes Santo, con la imagen de la Virgen de los Dolores, desde la parroquia de San Vicente Mártir hasta el convento de Santa Ana, donde se celebrará una vigilia dedicada a los jóvenes, discurriendo por el siguiente itinerario: Cardenal Cisneros, Alfaqueque, Antonio Salado, plaza de la Puerta Real, Goles, Baños, San Vicente y Santa Ana, entrando a las 21:30 horas.

Valdezorras: A las 19:45 horas, rosario vespertino con la imagen de la Virgen de las Veredas, desde la parroquia del mismo nombre, discurriendo por el siguiente itinerario: Libre, Venado, Rebeco, Albatros, camino de los Rojas, Liebre, vereda del Poco Aceite, Halcón, Jineta, Garza, Antílope, Nutria, Armiño y Liebre.

Alegría: A las 20:15 horas, rosario vespertino con el simpecado de la hermandad, desde la parroquia de San Bartolomé, discurriendo por las calles de la feligresía, con el siguiente itinerario: San Bartolomé, Virgen de la Alegría, San Clemente, plaza de los Zurradores, Tintes, Armenta, Vidrio, plaza de las Mercedarias, Levíes, Céspedes, Virgen de la Alegría y San Bartolomé. Acompañará musicalmente el coro de campanilleros «Ntra. Sra. de la Soledad» de Castilleja de la Cuesta.

Rocío Sevilla Sur: A las 20:30 horas, aproximadamente, salida procesional de la imagen de la Virgen del Rocío, en andas, desde la parroquia de San Juan de Ávila, discurriendo por las calles de la feligresía.

Domingo día 19

La Paz: A las 8 horas, rosario de la aurora con la imagen de la Virgen de la Paz, desde la parroquia de San Sebastián, discurriendo por las calles de la feligresía, con el siguiente itinerario: San Salvador, Cruz, Filipinas, Isabela, San Salvador, Exposición, Ntra. Sra. de la Paz, Río de la Plata, Brasil, Santa Rosa, Montevideo y Río de la Plata, entrando a las 10 horas. Acompañará musicalmente el coro de campanilleros de Tomares.

San Gonzalo: Besamanos a la Virgen de la Salud, en la parroquia de San Gonzalo, en horario de 9 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

Juncal: A las 9:30 horas, traslado de la imagen de la Virgen de la Esperanza, Reina de los Mártires, desde la parroquia de Ntra. Sra. del Juncal hasta la plaza del Juncal, discurriendo por el siguiente itinerario: Plaza del Sella, Araquil, Nalón, Guadiato, Segre y avda. del Alcalde Juan Fernández. A las 11 horas, misa solemne en su honor, en la plaza del Juncal. A su conclusión, (sobre las 12 horas), rezo del rosario con la imagen mariana discurriendo por siguiente itinerario: Plaza del Juncal, avda. Alcalde Juan Fernández, Claudio Guerín, Urbión, Fundación Vicente Ferrer, Ulía, Igueldo, Virgen del Sol y plaza del Aljarafe.

Pura y Limpia: Exposición pictórica relativa a la Inmaculada Concepción, en la sede del Real Círculo de Labradores y Propietarios de Sevilla, sito en la calle Pedro Caravaca nº 1, con motivo del 25º aniversario de la coronación canónica de la Inmaculada Pura y Limpia.

Las Penas: A las 11 horas, misa y posterior traslado de la imagen de la Virgen de los Dolores, desde el convento de Santa Ana, hasta la parroquia de San Vicente Mártir, discurriendo por el siguiente itinerario: Santa Ana, Santa Clara, Hernán Cortés, plaza de la Soledad, plaza de San Loreno, Cardenal Spínola, Baños, Miguel Cid y Cardenal Cisneros, entrando a las 13 horas. Este acto se realiza con motivo del 150º aniversario fundacional de la corporación del Lunes Santo.

La Milagrosa: A las 11:30 horas, rezo del rosario con la imagen de la Virgen del Rosario, en andas, desde la parroquia de la Milagrosa, discurriendo por las calles de la feligresía, con el siguiente itinerario: Avda. de la Ciudad Jardín, Alonso Cano, Doña María de Molina, Arzobispo Salcedo, Almotamid, Antonio de Nebrija, Alonso Cano, Varela de Salamanca, Cardenal Rodrigo de Castro y avda. de la Ciudad Jardín, entrando a las 13 horas. El acompañamiento musical correrá a cargo del coro de campanilleros «Ntra. Sra. de la Soledad» de Castilleja de la Cuesta.

San Pablo: Besamanos a la Virgen del Rosario Doloroso, en la parroquia de San Ignacio de Loyola, en horario de 12 a 15 horas y de 17 a 20 horas.

Nieves: A las 18 horas, salida procesional de la Virgen de las Nieves, desde la iglesia de Santa María la Blanca, discurriendo por el recorrido siguiente: Santa María la Blanca, Cano y Cueto, paseo Catalina de Ribera, Nicolás Antonio, plaza de Santa Cruz, Santa Teresa, Ximénez de Enciso, pasaje Abreu, Rodrigo Caro, plaza de la Alianza, Joaquín Romero Murube, plaza del Triunfo, plaza de la Virgen de los Reyes, Mateos Gago, Fabiola, Ximénez de Enciso y Santa María la Blanca, entrando a las 22:30 horas. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de música «Maestro Tejera».

Rosario de San Julián: A las 18:30 horas, salida procesional de la Virgen del Rosario, desde la parroquia de San Julián, discurriendo por el siguiente itinerario: San Julián, Madre Dolores Márquez, Macasta, Sorda, Duque de Montemar, San Luis, plaza del Señor de la Resurrección, San Luis, plaza de San Marcos, Siete Dolores de Nuestra Señora, plaza de Santa Isabel, Vergara, Hiniesta, Lira, Duque Cornejo y San Julián, entrando a las 22:30 horas. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de cornetas y tambores «Ntra. Sra. del Sol», abriendo paso y la banda de música «Maestro Dueñas» del Puerto de Santa María, tras la Virgen.