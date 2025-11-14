Suscríbete a
La agenda cofrade del tercer fin de semana de noviembre

Las Penas trasladará al Señor de las Penas el domingo al Buen Suceso

Virgen de Gracia y Amparo
Virgen de Gracia y Amparo M. J. R. RECHI

Juan Antonio Bandera

Sevilla

Tercer fin de semana de noviembre en el que tendremos el inicio de los principales actos y cultos que está celebrando la hermandad de las Penas de San Vicente, con el traslado del Señor de las Penas hasta el convento del Buen Suceso.

Estarán en ... besamanos esta semana la Virgen de Gracia y Amparo, la Virgen del Mar y la Virgen del Prado y en besapiés el Cristo de la Coronación de Espinas del Valle y el Señor Cautivo y Rescatado en San Ildefonso.

