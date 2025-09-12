La agenda cofrade del segundo fin de semana de septiembre

Juan Antonio de la Bandera Sevilla 12/09/2025 a las 00:37h. Compartir Copiar enlace

Segundo fin de semana de septiembre en el que tendremos actos con carácter extraordinario en las hermandades de la Virgen de la Anunciación de Juan XXIII, la hermandad de las Aguas y la Pastora de Santa Marina.

Se retoman los besamanos esta semana con los que celebrarán en honor de la Virgen de los Dolores de Torreblanca y la Virgen del Dulce Nombre de Bellavista.

En cuanto a las salidas procesionales con carácter ordinario este fin de semana tendremos las de la Virgen de Guadalupe de San Buenaventura, la Virgen del Juncal, la Virgen de la Luz además de la Sacramental de San Bernardo.

Esta es la agenda cofrade para el segundo fin de semana de septiembre, no obstante si quieren visualizar o tener más información de todos los actos y cultos pueden pinchar aquí: Agenda.

Viernes día 12

Dulce Nombre Bellavista: A las 19:30 horas, rosario vespertino con la imagen de la Virgen del Dulce Nombre en sus Dolores y Compasión, desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, discurriendo por las calles de la feligresía, con el siguiente itinerario: Asencio y Toledo, Guadalajara, plaza Fernando VI, Andalucía, Mallorca, Alonso Sánchez de Huelva, Feliciana Enríquez, Isabel Cheix, Ambrosio de la Cuesta, Torres Farfán, Agujas y Soria, entrando a las 22.30 horas. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de música juvenil «Santa Ana» de Dos Hermanas y el coro «Aires Flamencos».

Sábado día 13

Anunciación Juan XXIII: A las 10 horas, salida extraordinaria en paso de la Virgen de la Anunciación, con motivo del 50º aniversario fundacional, desde la iglesia de la Anunciación hasta la Santa y Metropolitana Iglesia Catedral, discurriendo por el siguiente itinerario: Laraña, Cuna, plaza del Divino Salvador, Entrecárceles, Francisco Bruna, plaza de San Francisco, Hernando Colón, Alemanes y avda. de la Constitución, entrando a las 12 horas. Una vez en el templo metropolitano se celebrará una Misa Estacional presidida por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses. El acompañamiento musical correrá a cargo del coro de voces blancas del colegio Altair.

A las 20:30 horas, retorno hasta la iglesia de la Anunciación, discurriendo por el siguiente itinerario: plaza Virgen de los Reyes, Alemanes, Hernando Colón, plaza San Francisco, plaza Nueva, Granada, Sierpes, Sagasta, plaza del Divino Salvador, Córdoba, Alcaicería de la Loza, plaza de la Alfalfa, Odreros, Boteros, Sales y Ferré, plaza Cristo de Burgos, Imagen y Laraña, entrando a las 00:30 horas. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de cornetas y tambores «Ntro. Padre Jesús del Gran Poder», abriendo paso y la banda de música «Fernando Guerrero» de Los Palacios y Villafranca, tras la Virgen.

Dolores de Torreblanca: Besamanos a la Virgen de los Dolores, en la parroquia de San Antonio de Padua, en horario de 10 a 14 horas y de 16:30 a 20 horas.

Dulce Nombre de Bellavista: Besamanos a la Virgen del Dulce Nombre en sus Dolores y Compasión, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en horario de 11 a 14:30 horas y de 17 a 21 horas.

Las Aguas: A las 18:30 horas, vía crucis con carácter extraordinario con las imágenes del Cristo de las Aguas y la Virgen del Mayor Dolor, desde la capilla de Ntra. Sra. del Rosario hasta la parroquia de San Jacinto, con motivo del 275º aniversario fundacional. El itinerario será el siguiente: Dos de Mayo, Rodó, Real de la Carretería, Toneleros, Adriano, Pastor y Landero, Reyes Católicos, Puente de Isabel II, plaza del Altozano, San Jorge, Castilla, Procurador, Alfarería, San Jacinto y Pagés del Corro, entrando a las 21:15 horas.

Juncal: A las 19 horas, salida procesional de la Virgen del Juncal, desde la parroquia de Ntra. Sra. del Juncal, discurriendo por las calles de la feligresía, con el siguiente itinerario: Plaza del Sella, Araquil, avda. Juan Fernández, Deva, Tambre, Almar, Segre, Guadiato, Lozoya, plaza del Juncal, avda. Alcalde Juan Fernández, Nalón, Araquil y plaza del Sella, entrando a las 23 horas. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de música municipal del Coria del Río.

Guadalupe San Buenaventura: A las 19:15 horas, salida procesional de la Virgen de Guadalupe, desde la iglesia conventual de San Buenaventura, discurriendo por el siguiente itinerario: Carlos Cañal, Zaragoza, Doña Guiomar, plaza de Molviedro, Castelar, Arfe, Almirantazgo, avda. de la Constitución, García de Vinuesa, Fernández y González, plaza Nueva, Bilbao y Carlos Cañal, entrando a las 23:15 horas. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de música «Liceo de Sevilla».

Pastora Santa Marina: A las 20 horas, proemio de la coronación canónica de la Divina Pastora de las Almas, en la parroquia de San Pedro Apóstol, en la que intervendrán: Pablo Baena Rodríguez, Francisco Javier Segura Márquez y Maruja Vilches Trujillo. Presentará el acto Charo Padilla y acompañará la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla.

Luz de San Esteban: A las 21 horas, salida procesional de la Virgen de la Luz, desde la iglesia de San Esteban, discurriendo por las calles de la feligresía, con el siguiente itinerario: San Esteban, plaza de Pilatos, Águilas, Cabeza del Rey Don Pedro, Boteros, plaza de San Ildefonso, Zamudio, plaza de San Leandro, Imperial, Calería, Juan de la Encina, Muro de los Navarros, puerta de Carmona y San Esteban, entrando a las 00:30 horas. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de música «María Stma. de la Victoria» de la hermandad de las Cigarreras.

Desamparados de Alcosa: A las 21 horas, rosario vespertino con la imagen de la Virgen de los Desamparados, desde la parroquia de Ntra. Sra. de los Desamparados, discurriendo por el siguiente itinerario: Ciudad de Paterna, Ciudad de Picasent, Ntra. Sra. de los Desamparados, Ciudad de Carlet, Ciudad de Cullera, avda. Ciudad de Chivas, Ciudad de Alfafar y Ciudad de Paterna.

Santa Genoveva: A las 21 horas, cuadragésima novena edición del pregón en honor de la Virgen de las Mercedes Coronada, en la parroquia de Ntra. Sra. de las Mercedes y Santa Genoveva, a cargo del cofrade Rafael Venegas Muñoz.

Las Maravillas: A las 21 horas, rosario vespertino con la imagen de la Virgen de las Maravillas, desde la parroquia de Santa Maria de la Cabeza, discurriendo por el siguiente itinerario: Paseo de San Diego, paseo de los jardines de San Diego, San Diego (bloque 32), San Diego (plazas interiores), paseo de San Diego, paseo de los jardines de San Diego. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de música «Guadalrolsal» de Los Rosales.

Domingo día 14

Vera+Cruz: A las 10:30 horas, rosario público con la imagen de la Virgen de las Tristezas desde la capilla del Dulce Nombre de Jesús, hasta el convento de Santa Rosalía, por el siguiente itinerario: Jesús de la Vera+Cruz, Baños y Cardenal Spínola. A las 11:00 horas, celebración de la solemne función con motivo de la fiesta de los Dolores Gloriosos de la Santísima Virgen, en el convento, presidida por Jorge Leonel Mairena Sánchez, pbro., capellán del convento de Santa Rosalía. A las 12:15 horas, traslado de regreso de la Virgen a su sede canónica, finalizando con el canto del Salve Regina, por el siguiente itinerario: Cardenal Spínola, Baños y Jesús de la Vera+Cruz.

G. F. Mayor Dolor: Besamanos a la Virgen del Mayor Dolor, en la parroquia del mismo nombre, con motivo de 25º aniversario de su bendición, en horario de 10:30 a 14 horas y de 18 a 21 horas.

Pastora de Santa Marina: A las 10:45 horas, traslado de la imagen de la Divina Pastora de las Almas, desde la parroquia de San Pedro hasta la iglesia de Santa Marina y San Juan Bautista de la Salle, con motivo de su próxima coronación canónica, discurriendo por el siguiente itinerario: Santa Ángela de la Cruz, Alcázares, plaza de la Encarnación, Regina, Jerónimo Hernández, plaza del Pozo Santo, Lepanto, Quevedo, plaza de San Martín, Saavedras, Alberto Lista, Castellar, Feria, Palacios Malaver, plaza de Calderón de la Barca, Amargura, Relator, Parras, Sagunto, plaza de San Gil, San Luis y plaza del Señor de la Resurrección, entrando a las 14 horas.

Dulce Nombre de Bellavista: Besamanos a la Virgen del Dulce Nombre en sus Dolores y Compasión, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en horario de 11 a 14:30 horas y de 17 a 21 horas.

La Carretería: Besamanos, con carácter extraordinario, en honor de Ntra. Sra. de la Luz, en sus misterios gloriosos, en la capilla de la Carretería, con motivo del 475º aniversario de su hallazgo.

Mercedes Puerta Real: A las 18:30 horas, rosario vespertino con la imagen de la Virgen de las Mercedes Coronada, desde la capilla de la Puerta Real hasta la parroquia de San Vicente Mártir, discurriendo por el siguiente itinerario: Plaza de la Puerta Real, Gravina, Pedro del Toro, Bailén, Miguel de Carvajal, plaza del Museo, Alfonso XII, San Vicente y Cardenal Cisneros, entrando a las 20 horas.

San Bernardo: Tras la función solemne de las 20 horas, solemne procesión con el Santísimo Sacramento por las calles de la feligresía, discurriendo por el siguiente itinerario: Stmo. Cristo de la Salud, Fábrica de Artillería (interior), avda. de Eduardo Dato, San Bernardo, Gallinato y Stmo. Cristo de la Salud. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de música de la Asamblea Provincial de la Cruz Roja de Sevilla.