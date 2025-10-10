Suscríbete a
+Pasión

AGENDA COFRADE

La agenda cofrade del segundo fin de semana de octubre

Madre de Dios del Rosario cambia su itinerario por las obras de Pagés del Corro

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

Madre de Dios del Rosario
Madre de Dios del Rosario M. j. R. RECHI

Juan Antonio Bandera

Sevilla

Segundo fin de semana de octubre en el que tendremos el rezo del santo rosario con la Virgen de la Esperanza por las calles del Polígono Sur, un hecho insólito que quedará grabado para los anales de todos los cofrades.

Así mismo saldrán en andas ... la Virgen del Rosario de San Pablo, en su tradicional rosario y la Inmaculada Pura y Limpia que con motivo del 25º aniversario de su coronación canónica está realizando un recorrido itinerante por las sedes canónicas de las hermandades de la feligresía.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app