La agenda cofrade del segundo fin de semana de octubre

Segundo fin de semana de octubre en el que tendremos el rezo del santo rosario con la Virgen de la Esperanza por las calles del Polígono Sur, un hecho insólito que quedará grabado para los anales de todos los cofrades.

Así mismo saldrán en andas ... la Virgen del Rosario de San Pablo, en su tradicional rosario y la Inmaculada Pura y Limpia que con motivo del 25º aniversario de su coronación canónica está realizando un recorrido itinerante por las sedes canónicas de las hermandades de la feligresía.

Estarán en besamanos esta semana la Virgen de Araceli, la Virgen del Rosario de la Milagrosa, la Pastora Coronada de Santa Marina, la Virgen de las Mercedes Coronada de la Puerta Real, la Virgen del Rosario de San Julián y la Virgen del Rosario de las Siete Palabras.

En cuanto a las salidas procesionales con carácter ordinario este fin de semana tendremos la Virgen del Rosario de San Jerónimo, la Virgen de Montemayor, la Virgen del Rosario de los Humeros, la Virgen del Pilar y la patrona de los Capataces y Costaleros, Madre de Dios del Rosario.

Esta es la agenda cofrade para el segundo fin de semana de octubre, no obstante si quieren visualizar o tener más información de todos los actos y cultos pueden pinchar aquí: Agenda.

Viernes día 10

Araceli: Besamanos a la Virgen de Araceli, en la parroquia de San Andrés, en horario de 10 a 14 horas y de 18 a 21 horas.

Esperanza de Triana: Exposición fotográfica bajo el título «La Esperanza, historia de una devoción», en los salones parroquiales de San Pío X, que cuenta con una rica y numerosa muestra de instantáneas que relatan la historia devocional de la Santísima Virgen de la Esperanza. El horario será de 10 a 14 horas y de 17 a 22 horas.

Sábado día 11

La Milagrosa: Besamanos a la Virgen del Rosario, en la parroquia de la Milagrosa, en horario de 9 a 13:30 horas y de 17:30 a 20:30 horas.

Araceli: Besamanos a la Virgen de Araceli, en la parroquia de San Andrés, en horario de 10 a 14 horas y de 18 a 21 horas.

Esperanza de Triana: Exposición fotográfica bajo el título «La Esperanza, historia de una devoción», en los salones parroquiales de San Pío X, que cuenta con una rica y numerosa muestra de instantáneas que relatan la historia devocional de la Santísima Virgen de la Esperanza. El horario será de 10 a 14 horas y de 17 a 22 horas.

Pastora Santa Marina: Besamanos con carácter extraordinario a la Divina Pastora Coronada de las Almas, en su sede canónica, en horario de 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas.

Pura y Limpia: A las 11 horas, traslado de la imagen de la Inmaculada Pura y Limpia, desde la capilla de Ntra. Sra. del Rosario hasta la capilla de la Carretería, con motivo de la efeméride antes reseñada, discurriendo por el siguiente itinerario: Dos de Mayo, Rodó y Real de la Carretería.

Mercedes Puerta Real: Besamanos a la Virgen de las Mercedes Coronada, en la capilla de la Puerta Real.

Montemayor: A las 19:15 horas, salida procesional de la Virgen de Montemayor, desde laiIglesia de San Juan de la Palma, discurriendo por el siguiente itinerario: Feria, Madre María de la Purísima, Amparo, plaza del Pozo Santo, Misericordia, plaza de Zurbarán, José Gestoso, plaza de la Encarnación, Laraña, Orfila, plaza Fernando de Herrera, Daoiz, plaza de San Andrés, Cervantes, plaza de San Martín, Saavedras, Alberto Lista, Marco Sancho, Correduría y Feria, entrando a las 23:15 horas. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de música «Liceo Musical de Sevilla».

San Pablo: A las 19:30 horas, rosario vespertino con la imagen de la Virgen del Rosario Doloroso, en andas, desde la parroquia de San Ignacio de Loyola, discurriendo por el siguiente itinerario: Avda. de Pedro Romero, Antonio de Lara, plaza Amanecer, Elisa Ruiz Romero, Mary Martín, Macedonia, avda. Villas de Cuba, Antioquía, José Val del Omar y Señora del Rosario.

San Jerónimo: Salida procesional de Ntra. Sra. del Rosario, desde la parroquia de mismo nombre, discurriendo por las calles del barrio. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de música municipal de Bollullos par del Condado.

Domingo día 12

Rosario Humeros: A las 7 de la mañana, rosario de la aurora con la imagen de la Virgen del Rosario, en paso procesional, desde la capilla de los Humeros hasta el convento de Santa Rosalía con el siguiente recorrido: Torneo, San Laureano, plaza de la Puerta Real, Redes, Mendoza Ríos, Alfaqueque, García Ramos, plaza de Rull, San Vicente, Baños y Cardenal Spínola. A las 11:15 horas, salida procesional de la Virgen del Rosario, desde el convento de Santa Rosalía hasta su sede canónica, la capilla de los Humeros, discurriendo por el siguiente itinerario: Cardenal Spínola, plaza de la Gavidia, Baños, Miguel Cid, plaza de Doña Teresa Enríquez, San Vicente, plaza de Rull, García Ramos, Alfaqueque, Mendoza Ríos, plaza Duque de Veragua, Baños, Almería, Dársena, Barca, plaza Locomotora, Liñán, San Laureano y Torneo, entrando a las 15 horas. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de música municipal de Arahal.

La Milagrosa: Besamanos a la Virgen del Rosario, en la parroquia de la Milagrosa, en horario de 9 a 13:30 horas y de 17:30 a 20:30 horas.

Rosario San Julián: Besamanos a la Virgen del Rosario, en la parroquia de San Julián, en horario de 9:30 a 13:30 horas y de 17:30 a 20:30 horas.

Esperanza de Triana: A las 9:30 horas, rosario con la imagen de la Virgen de la Esperanza de Triana, desde la parroquia de Pío X hasta la parroquia de Jesús Obrero, con motivo de la celebración de las misiones en el Polígono Sur, a la parroquia de San Pío X y Jesús Obrero durante el mes de octubre, así como de la conmemoración del 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción. El itinerario será el siguiente: Madre del Creador, Reina de los Ángeles, avenida de las Letanías, Madre de Cristo, El Principito, Platero y Yo, La Colmena, Juan de Mairena y Padre José Sebastián Bandarán, entrando a las 11:45 horas. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de música «María Stma. de la Victoria» de la hermandad de las Cigarreras.

Araceli: Besamanos a la Virgen de Araceli, en la parroquia de San Andrés, en horario de 10 a 14 horas y de 18 a 21 horas.

Siete Palabras: Besamanos a la Virgen del Rosario, en la parroquia de San Vicente Mártir, en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas.

Pura y Limpia: Exposición pictórica relativa a la Inmaculada Concepción, en la sede del Real Círculo de Labradores y Propietarios de Sevilla, sito en la calle Pedro Caravaca nº 1, con motivo del 25º aniversario de la coronación canónica de la Inmaculada Pura y Limpia.

Pastora Santa Marina: Besamanos con carácter extraordinario a la Divina Pastora Coronada de las Almas, en su sede canónica, en horario de 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas.

Mercedes Puerta Real: Besamanos a la Virgen de las Mercedes Coronada, en la capilla de la Puerta Real.

Pilar de San Pedro: A las 17:45 horas, salida procesional de la Virgen del Pilar, desde la parroquia de San Pedro, por el siguiente itinerario: Plaza de San Pedro, Imagen, plaza de la Encarnación, Regina, Jerónimo Hernández, plaza del Pozo Santo, Amparo, Aposentadores, Feria, Madre María de la Purísima, Amparo, plaza del Pozo Santo, Misericordia, plaza de Zurbarán, José Gestoso, plaza de la Encarnación, José Luis Luque, Santillana, Ortiz de Zuñiga, plaza del Cristo de Burgos y plaza de San Pedro, entrando a las 22 horas. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de música «María Stma. de la Victoria» de la hermandad de las Cigarreras.

Madre de Dios del Rosario: A las 18:30 horas, salida procesional de Madre de Dios del Rosario, desde la real parroquia de Señora Santa Ana, discurriendo por las calles del barrio, con el siguiente itinerario: Plazuela de Santa Ana, Párroco Don Eugenio, Pureza, plaza del Altozano, San Jorge, Callao, Castilla, Procurador, Alfarería, Antillano Campos, Pagés del Corro, San Jacinto, Rodrigo de Triana, Cristo de las Tres Caídas, Pelay Correa y plazuela de Santa Ana, entrando a las 23 horas, aproximadamente. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de cornetas y tambores «Stmo. Cristo de las Tres Caídas», abriendo paso y la banda de música «Maestro Tejera», tras la Virgen.