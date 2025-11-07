Suscríbete a
La agenda cofrade del segundo fin de semana de noviembre

El Museo pondrá el broche de oro a los actos y cultos con motivo del 450º aniversario fundacional con una salida extraordinaria

Stabat Mater del Museo
Juan Antonio Bandera

Sevilla

Segundo fin de semana de noviembre en el que tendremos el traslado y posterior regreso triunfal de los sagrados titulares de la hermandad del Museo con motivo del 450º aniversario fundacional.

Así mismo saldrán en procesión la Virgen Reina de Todos los Santos y la ... Virgen del Amparo, dos glorias tradicionales que como es habitual en las crónicas ponen el broche de oro al ciclo de las Glorias de María.

