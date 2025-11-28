La agenda cofrade del quinto fin de semana de noviembre

Quinto fin de semana de noviembre en el que tendremos varios conciertos de marchas procesionales así como interesantes actos navideños en distintas hermandades anticipando el ambiente festivo que caracteriza el mes de diciembre.

Estarán en besamanos esta semana el Cristo Cautivo y Rescatado de San ... Ildefonso, la Virgen de la Caridad del Baratillo, la Virgen de la Presentación del Calvario y Madre de Dios del Rosario, patrona de capataces y costaleros, en Triana.

Continúan las exposiciones del Sevilla Fecit 2025 en el Ayuntamiento de Sevilla, donde exponen todos los artesanos que integran el gremio de Arte Sacro y la que realiza el Consejo General de Hermandades y Cofradías, en su novena edición, con «La obra invitada». Así mismo tenemos en el Círculo Mercantil la exposición del vigésimo aniversario de la banda de cornetas y tambores «Esencia».

Esta es la agenda cofrade para el quinto fin de semana de noviembre, no obstante si quieren visualizar o tener más información de todos los actos y cultos pueden pinchar aquí: Agenda.

Viernes día 28

San Ildefonso: Besapiés al Señor Cautivo y Rescatado, en la iglesia de San Ildefonso, en horario de 10 a 13 horas y de 18 a 20 horas.

Gremio Arte Sacro: Exposición «Sevilla Fecit 2025» en el Ayuntamiento de Sevilla, sita en la Plaza Nueva nº 1, donde se pondrá en valor parte del sector profesional que se dedica a la creación de arte sacro y su conservación como valor patrimonial. El horario será de 10 a 13:30 horas y de 17:30 a 20 horas.

Consejo de Cofradías: Novena edición de la exposición «La Obra Invitada» en la sede del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla. En esta ocasión, el lienzo de «La salida de Ntro. Padre Jesús de la Pasión» un óleo sobre lienzo de Joaquín Turina y Areal (1847-1903). La pintura, de extraordinaria belleza, forma parte del patrimonio artístico custodiado por la Hermandad de Pasión. El horario será de 10:30 a 13 horas.

Esencia: Exposición en la sede del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, bajo el título «20 años de Esencia, más de 100 años de estilo». El comisario será Eusebio Carlos Álvarez-Ossorio Rojas-Marcos. El horario será de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas. A las 20 horas, proyección de la película «Semana Santa de Sevilla (1929-1930)», rodada por Fox News y descubierta por los investigadores Enrique Guevara Pérez y Jesús Romero Dorado. Presentará el acto Rafael Jiménez Sampedro, director del Boletín de las Hermandades y Cofradías de Sevilla.

La Trinidad: A las 20:30 horas, formación en la basílica de María Auxiliadora, bajo el título «Peregrinos de la Esperanza» a cargo de Carlos López Bravo, que versará sobre el tema «Reflexiones cofrades al finalizar el Año Jubilar de la Esperanza».

Dulce Nombre de Bellavista: A las 21 horas, concierto de marchas procesionales, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, a cargo de la agrupación musical «Ntro. Padre Jesús de la Redención». (Repertorio a interpretar).

Santo Ángel: A las 21 horas, concierto de marchas procesionales en la iglesia conventual del Santo Ángel, a cargo de la agrupación musical «Lágrimas de Dolores» de San Fernando. El acto estará presentado por Mario Daza Olaya.

Los Gitanos: A las 21 horas, tercera ponencia del ciclo de conferencias incluido dentro del programa de actos, cultos y actividades del clausura del año del Pueblo Gitano, a cargo de Manuel Martínez Martínez, doctor en Historia por la Universidad de Almería e investigador y especialista en la historia del pueblo gitano, quien se encargará de desarrollar la ponencia «600 años del Pueblo Gitano en España: Historia, Cultura y Resistencia».

Sábado día 29

Madre de Dios del Rosario: Besamanos a Madre de Dios del Rosario, en la real parroquia de Señora Santa Ana, en horario parroquial.

Gremio Arte Sacro: Exposición «Sevilla Fecit 2025» en el Ayuntamiento de Sevilla, sita en la Plaza Nueva nº 1, donde se pondrá en valor parte del sector profesional que se dedica a la creación de arte sacro y su conservación como valor patrimonial. El horario será de 10 a 13:30 horas.

Las Nieves: Mercadillo solidario en la plaza de la Escuela de Cristo, sita en la calle Ximénez de Enciso, donde se disfrutará de un día lleno de alegría, sabor y solidaridad. El horario será de 10 a 19 horas.

La Exaltación: Mercadillo solidario en la sede social, sita en la calle Gerona nº 20, cuyos beneficios irán destinados a la asociación ATMOS Andalucía. El evento reunirá a diversos artesanos y creadores locales pudiéndose adquirir platos, bandejas, piezas decorativas elaboradas de manera artesanal, con motivos navideños. El horario será de 10 a 20 horas.

Banda Esencia: Exposición en la sede del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, bajo el título «20 años de Esencia, más de 100 años de estilo». El comisario será Eusebio Carlos Álvarez-Ossorio Rojas-Marcos. El horario será de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

Inmaculado de Torreblanca: A partir de las 13 horas, concierto-chocolatada de Navidad 2025, en la plaza del Corazón de María, donde habrá chocolates, buñuelos y dulces tradicionales, un pequeño mercado navideño y varias actuaciones

La Milagrosa: A las 18 horas, salida procesional de la Virgen de la Medalla Milagrosa, en la parroquia de la Milagrosa, discurriendo por el siguiente itinerario: Avda. de la Ciudad Jardín, Francisco Buendía, Doña María de Molina, Cardenal Rodrigo de Castro, Antonio de Nebrija, Almotamid, Espinosa de los Monteros, Doña María de Molina, Arzobispo Salcedo y avda. de la Ciudad Jardín, entrando a las 21 horas. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de música de la Asamblea Provincial de la Cruz Roja de Sevilla.

La Carretería: A las 20 horas, tercera conferencia del ciclo formativo «475 años de Luz», en la capilla de la Carretería, a cargo de Rafael Mauricio Pérez García y Manuel Francisco Fernández Chaves, que versará sobre el tema «El Hospital de San Andrés y San Antonio, el gremio de los toneleros y el Puerto de Sevilla, en la primera mitad del siglo XVI».

Domingo día 30

Madre de Dios del Rosario: Besamanos a Madre de Dios del Rosario, en la real parroquia de Señora Santa Ana, en horario parroquial.

Banda Esencia: Exposición en la sede del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, bajo el título «20 años de Esencia, más de 100 años de estilo». El comisario será Eusebio Carlos Álvarez-Ossorio Rojas-Marcos. El horario será de 11 a 14 horas. A las 12 horas, concierto de clausura a cargo de la banda de cornetas y tambores «Esencia».

El Calvario: Besamanos a la Virgen de la Presentación, en la real parroquia de Santa María Magdalena, en horario de 11 a 14 horas y de 18:30 a 21 horas.

El Baratillo: Besamanos a la Virgen de la Caridad Coronada, en la capilla de la Piedad, en horario de 11:30 a 14 horas y de 17 a 20 horas. A las 12:30 horas, concierto de marchas procesionales a cargo de la banda de cornetas y tambores «Ntra. Sra. del Sol». (Repertorio a interpretar).