La agenda cofrade del primer fin de semana de septiembre La Virgen de los Dolores del Cerro visitará la parroquia de Padre Pío

Primer fin de semana de septiembre en el que se retoman las primeras actividades de nuestras hermandades y cofradías en la ciudad.

La Virgen de los Dolores del Cerro visitará la parroquia del Buen Pastor y San Juan de la Cruz, en rosario de la Aurora, con motivo del 25º aniversario de la dedicación del templo.

Esta es la agenda cofrade para el primer fin de semana de septiembre, no obstante si quieren visualizar o tener más información de todos los actos y cultos pueden pinchar aquí: Agenda.

Día 5

Mercedes Puerta Real: A las 20 horas, presentación del cartel conmemorativo y de la orla de cultos del 300º aniversario fundacional, en la capilla de Ntra. Sra. de las Mercedes, que han sido confeccionados por Isidoro Villalba Corzo y Pablo García Pavón.

Pastora Santa Marina: A las 21 horas, Presentación del número especial del Boletín de las Cofradías dedicado a esta corporación con motivo de la próxima coronación canónica de la Divina Pastora de las Almas, en la parroquia de San Pedro.

Pastora de Triana: A las 21 horas, igualá del paso de la Divina Pastora, en la casa hermandad. El capataz es Miguel Ángel Pérez Pascual.

Día 6

Pastora Santa Marina: A las 19 horas, acto de imposición de la réplica de la medalla de la ciudad de Sevilla a la imagen de la Divina Pastora de las Almas, con motivo de su próxima coronación canónica, en la parroquia de San Pedro.

Día 7

El Cerro: A las 7 de la mañana, rosario de la aurora con la Virgen de los Dolores, desde la parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores, hasta la parroquia del Buen Pastor y San Juan de la Cruz, discurriendo por el siguiente itinerario: Ntra. Sra. de los Dolores, Afán de Ribera, Galicia, Coimbra, Doña Francisquita, La Calesera, avda. de la Plata, ronda de Padre Pío y ronda de la Doctora Oeste. El itinerario de regreso será el siguiente: Ronda de la Doctora Oeste, ronda de Padre Pío, avda. de la Plata, La Calesera, Los Rosales, Fernando de Rojas, Virgen de Lourdes, Pedro de Valdivia, Ingeniero La Cierva, Los Gavilanes, Juan Talavera Heredia, Afán de Ribera y Ntra. Sra. de los Dolores. El acompañamiento musical correrá a la ida a cargo del coro de campanilleros de Gerena y a la vuelta de la asociación filarmónica y cultural «Santa María de las Nieves» de Olivares.

Inmaculado Torreblanca: A las 20:30 horas, presentación del cartel de la romería 2025 del Inmaculado Corazón de María, en la parroquia del Inmaculado Corazón de María. También se entregarán las pastas del decimosexto pregón de la hermandad, que será pronunciado por Aarón Leiva Alonso.

La Resurrección: A las 22 horas, aproximadamente, cuadragésima edición del canto a la Virgen de la Aurora, en la iglesia de Santa Marina y San Juan Bautista de la Salle, a cargo de Manuel Francisco Ruiz Piqueras.

