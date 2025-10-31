Suscríbete a
+Pasión

AGENDA COFRADE

La agenda cofrade del primer fin de semana de noviembre

La Esperanza de Triana pondrá el colofón a la Misión con una procesión triunfal

La Reina de Todos los Santos estará en besamanos
La Reina de Todos los Santos estará en besamanos J. A. BANDERA

Juan Antonio Bandera

Sevilla

Primer fin de semana de noviembre en el que tendremos la procesión triunfal de la Virgen de la Esperanza desde la Catedral hasta su sede canónica, poniendo el broche de oro a las misiones en el Polígono Sur así como de la conmemoración del 75 ... aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app