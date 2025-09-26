La agenda cofrade del cuarto fin de semana de septiembre

Cuarto fin de semana de septiembre en el que tendremos la procesión triunfal de la Divina Pastora de las Almas de Santa Marina tras haber sido coronada canónicamente desde la Santa Iglesia Catedral.

Estarán en besamanos esta semana la Virgen de Consolación de la Sed, la Virgen de los Dolores y Misericordia y la Virgen de los Dolores del Cerro.

En cuanto a las salidas procesionales con carácter ordinario este fin de semana tendremos la de la Virgen de Valvanera, la Virgen de las Mercedes Coronada de la Puerta Real, la Virgen de los Reyes, patrona de los Sastres, San Jerónimo, la Virgen del Buen Aire de la hermandad de Pasión y Muerte y Santa Lucía.

Esta es la agenda cofrade para el cuarto fin de semana de septiembre, no obstante si quieren visualizar o tener más información de todos los actos y cultos pueden pinchar aquí: Agenda.

Sábado día 27

Sed: Besamanos a la Virgen de Consolación, en la parroquia de la Concepción Inmaculada, en horario de 9 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

Jesús Despojado: Besamanos a la Virgen de los Dolores y Misericordia, en la capilla del Mayor Dolor, en horario de 11 a 14:30 horas y de 17 a 20:30 horas. A su conclusión, tercera edición de la exaltación mariana en honor de la Virgen, a cargo de María Dolores Cuesta Boza.

El Museo: A las 11:30 horas, jornada cultural «Expirare in Aeternum», en el salón de actos de Emasesa, sito en la calle Escuelas Pías nº 1, con una primera mesa redonda que llevará por título «Contemplar la Expiración: miradas desde el arte y la ciencia». (Elenco de participantes). A las 17 horas, segunda ponencia que llevará por título «Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Teología e iconografía en la representación de la Expiración de Cristo», a cargo de Antonio Rodríguez Babio, pbro., canónigo de la S.I.C., delegado diocesano de Patrimonio Cultural de la Archidiócesis de Sevilla, académico de la Real Academia de las Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla, profesor de la facultad de teología «San Isidoro» de Sevilla

Rosario de San Julián: A las 13 horas, igualá del paso en la casa hermandad. El capataz es Ricardo M. López Ruiz «Almansa»

Pastora Santa Marina: A las 17:30 horas, traslado previo de la imagen desde la Catedral, por el siguiente itinerario: Puerta de las Campanillas y plaza del Triunfo. A las 19 horas, Misa Estacional en honor de la Divina Pastora de las Almas, donde será coronada canónicamente, en un altar efímero, sito en la plaza del Triunfo, estando presidido el acto por Monseñor José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla. A su conclusión, traslado de regreso a la Catedral, por el siguiente itinerario: Plaza del Triunfo, fray Ceferino González, avda. de la Constitución y puerta de San Miguel.

El Cerro: Besamanos a la Virgen de los Dolores Coronada, en la parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores, en horario de 18 a 21 horas.

Valvanera: A las 18:15 horas, salida procesional de la Virgen de Valvanera, desde la parroquia de San Benito Abad, discurriendo por el siguiente itinerario: San Benito, Luis Montoto, José de la Cámara, Blanco White, Juan Sierra, avda. de la Buhaira, Pirineos, Diego Angulo Iñiguez, Juan de Zoyas, Virgen de Valvanera, San Ignacio, Fernando Tirado, Pirineos, Juan Sierra, José de la Cámara, Blanco White, plaza Capataz Carlos Morán, Jiménez Aranda, Alberto Durero, Campo de los Mártires, Jesús de la Presentación, Lictores y San Benito, entrando a las 23:30 horas. Acompañará musicalmente la asociación filarmónica y cultural «Santa María de las Nieves» de Olivares.

Mercedes Puerta Real: A las 19 horas, salida procesional de la Virgen de las Mercedes Coronada, desde la parroquia de San Vicente Mártir, hasta su sede canónica, discurriendo por el siguiente itinerario: Cardenal Cisneros, San Vicente, Alfonso XII, El Silencio, Monsalves, plaza del Museo, Miguel de Carvajal, Bailén, Cepeda, Alfonso XII, Redes, Mendoza Ríos, Alfaqueque, Antonio Salado, Alfonso XII y plaza de la Puerta Real, entrando a las 23:30 horas. Acompañará musicalmente la banda de música municipal de La Puebla del Río.

Sastres: A las 19 horas, salida procesional de la Virgen de los Reyes, patrona de los Sastres, por el siguiente itinerario: Plaza de San Ildefonso, Boteros, Sales y Ferré, plaza del Cristo de Burgos, Dormitorio, Alhóndiga, plaza de San Leandro, Cardenal Cervantes, Santiago, plaza de Jesús de la Redención, Lanza, Santiago, Juan de la Encina, Calería, Imperial, Medinaceli, San Esteban, plaza de Pilatos, Águilas, Rodríguez Marín y plaza de San Ildefonso, entrando a las 22:30 horas. Acompañará musicalmente la banda de música «María Stma. de la Victoria» de la hermandad de las Cigarreras.

San Jerónimo: A las 19 horas, salida procesional de la imagen de San Jerónimo, desde la parroquia de mismo nombre, discurriendo por el siguiente itinerario: Avda. Medina y Galnares, Esturión, Salmón, Boquerón, Tiburón, Mejillón, Calamar, Esturión, Salmón, Boquerón, Sábalo, Albacora, Navarra, Huerta Papachina, plaza de la Papachina, Huerta Papachina, Marruecos, Traviesa, Tren Changay, parque El Campillo, Alcalá del Río, Río Piedras, Marruecos, Extremadura, Navarra, Valencia, Cataluña y avda. de Medina y Galnares, entrando a las 12 de la noche. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de cornetas y tambores «Ntro. Padre Jesús Nazareno» de Arahal.

Pasión y Muerte: A las 21 horas, salida procesional de la Virgen del Buen Aire, desde la parroquia de Ntra. Sra. del Buen Aire, discurriendo por el siguiente itinerario: Virgen de Fátima, Teniente Rodríguez Carmona, Manuel Rodríguez Alonso, Salado, Virtud, Trabajo, Virgen de Fátima, Virgen del Buen Aire, avda. de la Esperanza de Triana, Virgen del Perpetuo Socorro, Virgen del Mar, Virgen del Pino, Virgen de Fátima, Enrique Mensaque, Manuel Rodríguez Alonso, Tadeo Soler y Virgen de Fátima, entrando a las 00:30 horas. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de música municipal de Mairena del Alcor.

Domingo día 28

Inmaculado Corazón Torreblanca: A las 7:30 horas, misa de romeros en honor del Inmaculado Corazón de María, en la parroquia del Inmaculado Corazón de María, presidida por los reverendos padres Jesuitas de Sevilla. A su conclusión, sexagésima séptima edición de la romería con el simpecado bendito del Inmaculado Corazón de María.

Santa Genoveva: A las 9 horas, rosario público con la imagen de la Virgen de las Mercedes Coronada, por las calles del barrio, finalizando en la calle Carlos Brujes. A las 10:30 horas, misa solemne en su honor presidida por Gumersindo Melo, pbro., párroco y director espiritual de la hermandad. A su conclusión, traslado de regreso al templo. Acompañará la vuelta la sociedad filarmónica «Ntra. Sra. de Carmen» de Salteras.

Sed: Besamanos a la Virgen de Consolación, en la parroquia de la Concepción Inmaculada, en horario de 9 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

El Cerro: Besamanos a la Virgen de los Dolores Coronada, en la parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores, en horario de 10 a 21 horas.

Dulce Nombre: A las 10 horas, rosario matinal en andas con la imagen de la Virgen del Dulce Nombre, desde la parroquia de San Lorenzo Mártir, discurriendo por las calles de la feligresía.

Santa Lucía: A las 11 horas, salida procesional de Santa Lucía, Virgen y Mártir, desde la Iglesia de Santa Catalina, discurriendo por el siguiente itinerario: Santa Catalina, Ponce de León, Escuelas Pías, Matahacas, plaza de San Román, Sol, plaza de los Terceros, Bustos Tavera, Doña María Coronel, Almirante Apodaca, Alhóndiga, plaza de San Leandro, Zamudio, Francisco Carrión Mejías, Juan de Mesa, Alhóndiga y Santa Catalina, entrando a las 15:15 horas. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de música «Liceo de Sevilla».

Jesús Despojado: Besamanos a la Virgen de los Dolores y Misericordia, en la capilla del Mayor Dolor, en horario de 11 a 14:30 horas y de 17 a 20:30 horas.

Los Panaderos: A las 17 horas, traslado de la Virgen de Regla, desde la iglesia de la Misericordia hasta la capilla de San Andrés, tras la celebración de sus cultos anuales, discurriendo por el siguiente itinerario: Misericordia, plaza de Zurbarán, José Gestoso, plaza de la Encarnación, Laraña y Orfila.

Pastora de Santa Marina: A las 17:45 horas, salida procesional de la Divina Pastora de las Almas, con carácter extraordinario tras su coronación canónica, desde la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, discurriendo por el siguiente itinerario: Plaza de la Virgen de los Reyes, Cardenal Amigo Vallejo, Alemanes, Hernando Colón, plaza de San Francisco, plaza Nueva, Granada, Sierpes, plaza de la Campana, Santa María de Gracia, Amor de Dios, Correduría, Cruz Verde, González Cuadrado, Divina Pastora, San Blas, Infantes, Almirante Espinosa, plaza de Monte-Sión, Feria, Aposentadores y Amparo, entrando a las 12 de la noche. El acompañamiento musical correrá a cargo de la agrupación musical «Santa Cecilia», abriendo paso y de la banda de música municipal de Coria del Río, tras la Virgen.

Más temas:

Semana Santa de Sevilla