La agenda cofrade del cuarto fin de semana de octubre

Cuarto fin de semana de octubre en el que tendremos el traslado de la Virgen de la Esperanza desde la parroquia de San Jacinto hasta la Catedral, con motivo de la celebración de las misiones en el Polígono Sur, a la parroquia de San Pío ... X y Jesús Obrero durante el mes de octubre, así como de la conmemoración del 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción. A partir del domingo la Virgen de la Esperanza estará en besamanos extraordinario en la Catedral de Sevilla

Así mismo saldrá en andas la Inmaculada Pura y Limpia que con motivo del 25º aniversario de su coronación canónica ha realizado un recorrido itinerante por las sedes canónicas de las hermandades de la feligresía. También saldrá en rosario público la Virgen del Amor de Pino Montano.

Estarán en besamanos esta semana la Virgen del Amor de Pino Montano y la Virgen de las Lágrimas.

En cuanto a las salidas procesionales con carácter ordinario este fin de semana tendremos la Virgen de la Salud del Sol, la Virgen de la Sierra, la Virgen del Rosario de la Macarena y el grupo de fieles del Cristo del Perdón de San Marcos.

Esta es la agenda cofrade para el cuarto fin de semana de octubre, no obstante si quieren visualizar o tener más información de todos los actos y cultos pueden pinchar aquí: Agenda.

Viernes día 24

Pura y Limpia: Exposición pictórica relativa a la Inmaculada Concepción, en la sede del Real Círculo de Labradores y Propietarios de Sevilla, sito en la calle Pedro Caravaca nº 1, con motivo del 25º aniversario de la coronación canónica de la Inmaculada Pura y Limpia. A las 20 horas, proyección audiovisual de mariología.

Pasión: A las 18 horas, sesión formativa bajo el título «Migración: una mirada desde la fe y la doctrina social de la Iglesia», en la sala capitular de la hermandad, que será pronunciada por fray Luis Callejas Rodríguez-Palmero, mercedario y director de la Fundación «La Merced-Migraciones».

Pastora Santa Marina: Exposición bajo el título «Ad caeli reginam», donde se podrán ver cuantos estrenos y restauraciones se han acometido, con motivo de la coronación canónica de la Divina Pastora de las Almas, en la capilla de la Divina Pastora, en horario de 18 a 21 horas.

El Valle: A partir de las 19 horas, velá de la hermandad, en la plaza de la Encarnación, con tómbola, actuaciones variadas y selecto ambigú.

Las Penas: A las 20:30 horas, conferencia en el salón de actos de la Cámara de Comercio, bajo el título «La iconografía y la iconología de María Stma. de los Dolores», a cargo de Jesús Rojas-Marcos González, profesor de historia del Arte y miembro del centro de investigación de Patrimonio Artístico Andaluz. Este acto está inmerso dentro del programa de actos y cultos con motivo del 150º aniversario de la hermandad de las Penas.

Esperanza de Triana: A las 21 horas, concierto bajo el título «La Misión de la Esperanza», en la parroquia de San Jacinto, a cargo de la banda de cornetas y tambores «Stmo. Cristo de las Tres Caídas».

Sierra: A las 21:15 horas, segundo concierto benéfico de marchas procesionales en la parroquia de San Roque, a cargo de la agrupación musical «Ntro. Padre Jesús de la Redención».

Sábado día 25

Esperanza de Triana: A las 8 horas, traslado de la imagen de la Virgen de la Esperanza de Triana, en paso, desde la parroquia de San Jacinto, hasta la Santa y Metropolitana Iglesia Catedral de Sevilla, discurriendo por el siguiente itinerario: Pagés del Corro, San Jacinto, visita a la Hermandad de la Estrella en su capilla, Plaza del Altozano, visita a la hermandad del Carmen en su capilla, Puente de Isabel II, Reyes Católicos, Pastor y Landero, López de Arenas, Adriano, visita a la hermandad del Baratillo en su capilla, Arfe, Puerta del Arenal, García de Vinuesa, Alemanes, Cardenal Carlos Amigo, Plaza Virgen de los Reyes, entrando a las 14:30 horas. Acompañará musicalmente la banda de música «María Stma. de la Victoria» de la hermandad de las Cigarreras.

Pino Montano: A las 9:30 horas, rosario con la imagen de la Virgen del Amor, desde la parroquia San Isidro Labrador, por el siguiente itinerario: Alfareros, Cigarreras, Agricultores (sentido contrario), parque de Bomberos, Lavanderas, Puericultoras, Sembradores, plaza Diputado Ramón Rueda, Tapiceros y Alfareros, entrando a las 11:30 horas.

La Exaltación: Besamanos a la Virgen de las Lágrimas, en la parroquia de Santa Catalina, en horario de 10:30 a 14 horas y de 17 a 20:15 horas.

Pura y Limpia: Exposición pictórica relativa a la Inmaculada Concepción, en la sede del Real Círculo de Labradores y Propietarios de Sevilla, sito en la calle Pedro Caravaca nº 1, con motivo del 25º aniversario de la coronación canónica de la Inmaculada Pura y Limpia. A las 10:30 horas, traslado de la imagen de la Inmaculada Pura y Limpia desde la capilla de la Piedad hasta su sede canónica, por el siguiente itinerario: Adriano, Arfe, Dos de Mayo y Almirantazgo.

Pastora Santa Marina: Exposición bajo el título «Ad caeli reginam», donde se podrán ver cuantos estrenos y restauraciones se han acometido, con motivo de la coronación canónica de la Divina Pastora de las Almas, en la capilla de la Divina Pastora, en horario de 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas.

El Valle: A partir de las 13 horas, velá de la hermandad, en la plaza de la Encarnación, con tómbola, actuaciones variadas y selecto ambigú.

Perdón de San Marcos: A las 17 horas, salida procesional del Cristo del Perdón, desde la parroquia de San Marcos, discurriendo por las siguientes calles: Plaza de San Marcos, Siete Dolores de Nuestra Señora, plaza de Santa Isabel, Hiniesta, Lira, Duque Cornejo, Bordador Rodríguez Ojeda, Padre Manjón, San Luis, Arrayan, Virgen del Carmen Dolorosa, San Blas, Infantes, Almirante Espinosa, plaza de Monte-Sión, Feria, Aposentadores, Madre María de la Purísima, San Juan de la Palma, Espíritu Santo, Castellar y plaza de San Marcos, entrando a las 22 horas. Acompañará musicalmente la agrupación musical «Ntra. Sra. de la Estrella» de Dos Hermanas.

San Jacinto: A las 18 horas, concierto de marchas procesionales en la parroquia de San Jacinto, a cargo de la banda de cornetas y tambores «Santa Bárbara» de La Línea de la Concepción. Presentará el acto Juan Carlos Gordillo García.

El Sol: A las 19 horas, salida procesional de la Virgen de la Salud, desde la capilla sacramental de la parroquia de San Diego de Alcalá, por el siguiente itinerario: Plaza del Aljarafe, Villegas y Marmolejo, Fernández de Ribera, Espinosa y Cárcel, Santa María Mazzarello, Marqués de Nervión, Urbión, Fundación Vicente Ferrer, Igueldo, Virgen del Sol y plaza del Aljarafe, entrando a las 22:15 horas. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de música «Ferrnando Guerrero» de Los Palacios y Villafranca.

Sierra: A las 21:15 horas, vigésima segunda edición del pregón en honor de la Virgen de la Sierra, en la parroquia de San Roque, a cargo de José Felipe Egea Granados, que será presentado por Mateo Olaya Marín.

Domingo día 26

Esperanza de Triana: Besamanos extraordinario a la Virgen de la Esperanza, en la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, con motivo de la Misión de la Esperanza y el 75º aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción de la Virgen. El horario será de 9 a 21 horas.

La Exaltación: Besamanos a la Virgen de las Lágrimas, en la parroquia de Santa Catalina, en horario de 10:30 a 13:15 horas y de 17 a 20:15 horas.

Pastora Santa Marina: Exposición bajo el título «Ad caeli reginam», donde se podrán ver cuantos estrenos y restauraciones se han acometido, con motivo de la coronación canónica de la Divina Pastora de las Almas, en la capilla de la Divina Pastora, en horario de 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas.

Sierra: A las 11:20 horas, aproximadamente, Salida Procesional de María Stma. de la Sierra, desde la parroquia de San Roque, sita en la plaza de Carmen Benítez, discurriendo por el siguiente itinerario: Plaza de Carmen Benítez, Virgen de Gracia y Esperanza, Júpiter, Padre Méndez Casariego, Luis Cadarso, Lope de Vega, Juan de Vera, Úbeda, San Alonso de Orozco, Recaredo, puerta de Carmona, Muro de los Navarros, Guadalupe, Recaredo y plaza de Carmen Benítez, entrando a las 14:15 horas. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de música «Liceo de Sevilla».

Pino Montano: Besamanos a la Virgen del Amor, en la parroquia de San Isidro Labrador, en horario de 13 a 14 horas y de 17 a 20 horas.

El Valle: A partir de las 13 horas, velá de la hermandad, en la plaza de la Encarnación, con tómbola, actuaciones variadas y selecto ambigú.

La Macarena: A las 18 horas, salida procesional de la Virgen del Santo Rosario, desde la basílica de Santa María de la Esperanza Macarena, discurriendo por las calles de la feligresía, con el siguiente recorrido: Plaza de la Esperanza Macarena, Muro, Escoberos, Parra, Sagunto, plaza de San Gil, San Luis, plaza del Pumarejo, Relator, Feria, Bécquer, plaza de la Esperanza Macarena, arco de la Macarena y plaza de la Esperanza Macarena, entrando a las 21:30 horas. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de cornetas y tambores «Centuria Romana Macarena», abriendo paso y la sociedad filarmónica «Ntra. Sra. del Carmen» de Salteras, tras el paso.

Monte-Sión: A las 19 horas, traslado de la Virgen del Rosario, desde la iglesia de San Martín de Tours hasta su sede canónica la capilla de Monte-Sión, tras la celebración de sus cultos anuales, discurriendo por el siguiente itinerario: Plaza de San Martín, Saavedras, Castellar y Feria.