AGENDA COFRADE

La agenda cofrade del cuarto fin de semana de octubre

La Esperanza de Triana irá este fin de semana en procesión a la Catedral

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

Virgen del Santo Rosario de la Macarena
Virgen del Santo Rosario de la Macarena M. J. R. RECHI

Juan Antonio Bandera

Sevilla

Cuarto fin de semana de octubre en el que tendremos el traslado de la Virgen de la Esperanza desde la parroquia de San Jacinto hasta la Catedral, con motivo de la celebración de las misiones en el Polígono Sur, a la parroquia de San Pío ... X y Jesús Obrero durante el mes de octubre, así como de la conmemoración del 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción. A partir del domingo la Virgen de la Esperanza estará en besamanos extraordinario en la Catedral de Sevilla

