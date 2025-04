Adrián Ríos: «El proyecto 'Vía Sacra' no busca encauzar a las hermandades, para eso están sus juntas de gobierno»

La llegada a la Catedral por parte de las hermandades en su estación de penitencia se ha convertido, en muchos casos, en el lugar del receso y del descanso, donde ir al baño y comer, pasando por alto el lugar sagrado que se visita. ... Ante ello nace el proyecto Vía Sacra, con el que el Cabildo Catedral y el Consejo de Hermandades y Cofradías pretenden volver redescubrir el significado de la estación de penitencia: ir a la Santa Iglesia Catedral. Para ello, mediante textos -como oraciones o meditaciones proporcionados por las hermandades y por el propio Cabildo-, así como con música sacra en directo, se busca crear un ambiente espiritual en el templo; para que el nazareno encuentre el sentido religioso por el que cumple su estación de penitencia. ABC ha conversado con Adrián Ríos, delegado de Pastoral y Personal del Cabildo Catedral, y uno de los artífices de esta iniciativa.

—Este Semana Santa se estrena el proyecto 'Vía Sacra', ¿qué perspectivas tienen de ello?

—La respuesta ha sido muy positiva por parte de las hermandades, tanto en la asistencia de las reuniones que se han convocado con los diputados mayores de gobierno y hermanos mayores, como con los lectores a quienes se les ha explicado cómo ayudados de su lectura crearíamos el clima que buscamos. El objetivo común es que el nazareno entre en un clima de oración y de ejercicio piadoso. Hemos contado con la colaboración de Isidro González y Javier Rubio en la elaboración de los textos que subsidiariamente se van a leer cuando la hermandad no prevea un material concreto que ayude a rezar.

Queremos evitar que ocurra como en años anteriores, en los que se puede escuchar la historia de la hermandad e incluso los estrenos para esa Semana Santa. También ha habido colaboración con los organistas de la Catedral y de la coral para que durante el paso de las hermandades, se interpreten piezas que las propias corporaciones nos han mandado.

—Es decir, que se concibe como algo en colaboración. No se pretende imponer nada

—Se ha integrado todo lo posible que la hermandad nos ha hecho llegar y nosotros como algo complementario hemos hecho un guion para quien no haya proporcionado. Ha sido un trabajo de muchos meses, mucha colaboración y mucho esfuerzo. Se ha dado un buen clima de trabajo entre Consejo y Cabildo, hermanos mayores y lectores. La primera experiencia de trabajo previo ha sido muy bonita, ahora habrá que ver el desarrollo, evaluar y ver el área de mejora.

Se pretende que esto entre en la cultura de las hermandades, de manera que estas reflexiones sean vivas. Los lectores son en la mayoría de los casos, los que venían haciéndolo en años anteriores y también estamos nosotros por si alguno faltara.

—Me imagino que estará sujeta a cambios aunque siempre manteniendo la misma naturaleza

—Es algo vivo. Tanto en el ajuste de los contenidos y piezas musicales como en en el ajuste de los tiempos e intervalos y luego en que cada hermandad tiene que contar con que en la Catedral se podrá escuchar y meditar lo que hayan visto en el año. Puede ser desde meditaciones a textos de pregones, lo que ellos consideren que vaya a propiciar el clima de oración.

—'Vía Sacra' no es sólo un recuerdo de que se está entrando en la Catedral, también puede ser vista como una herramienta para que las hermandades «encaucen» a sus hermanos, para tomar conciencia y seriedad del asunto en unos tiempos en los que procesionar es cada vez más caótico

—Nosotros no tenemos la intención de «encauzar» a ninguna hermandad porque para eso ya está la junta de gobierno y el director espiritual. Y para encauzar u organizar la Semana Santa está el Consejo, a nosotros nos toca simplemente cuidar que el templo nunca desvirtúe su función, que es la de una casa de oración. El Cabildo tiene que preocuparse de que su esencia -que el templo siga siendo templo- sea lo que se encuentre cada corporación al poner un pie en la Santa Iglesia Catedral. Luego dependerá de un trabajo que no nos corresponde a nosotros que lo aprovechen. Nosotros cuidamos que el espacio no pierda su naturaleza.

—¿Están ilusionadas las propias corporaciones con el proyecto?

—Los lectores han visto necesario este trabajo en las reuniones. Muchas hermandades nos han agradecido que nos queramos emplear con empeño. El Consejo de Hermandades se ha implicado de lleno.

—El tramo inicial hasta la Puerta de Palos se retransmitirá por televisión, ofreciendo imágenes insólitas, además de obligar a las hermandades a «mantener la compostura».

—Vía Sacra va a ayudar aparte de en materia espiritual, a que no se den imágenes como las que hemos visto años atrás: tramos desérticos, pasos solos, insignias llevadas por dos o tres personas... La Catedral emitía en su canal de Youtube el paso de las hermandades. Este año -coincidiendo con el Congreso de Hermandades- se ha instalado fibra óptica por todo el subsuelo de la Catedral y se hará una realización en directo con una señal limpia que pueda ser locutada en cualquier cadena.

—¿Qué me puede decir del resto de preparativos de la Catedral para esta Semana Santa?

—Lascelebraciones litúrgicas se celebran con muchísima solemnidad desde el Domingo de Ramos, con la procesión de Palmas hasta la vigilia Pasciual. El Jueves Santo se dan dos celebraciones, la misa crismal por la mañana y por la tarde, la misa de la cena del Señor. En Sevilla la misa crismal se pasa al martes para garantizar que todas las parroquias puedan preparar sus oficios. Es muy desconocida y a la vez muy bonita, porque todos los sacerdotes de la Diócesis renuevan sus compromisos sacerdotales adquiridos. También se bendicen los óleos, de los catecúmenos, de los enfermos y la consagración del crisma de los bautizados y confirmados. De esas ánforas sale todo y después se lo llevan los párrocos. El arzobispo lava los pies a 12 seminaristas. Es por eso por lo que la mañana del Domingo de Ramos y del Martes Santo, Giralda y Catedral están cerradas al turismo.

El miércoles hay un capítulo de venia en la que el Cabildo Catedral en procesión, después del oficio, va a la sala capitular. Allí cada capitular pide perdón al resto del Cabildo por las ofensas que haya podido cometer durante el resto del año. El Viernes Santo son los oficios de la adoración de la Santa Cruz, donde se vuelve a leer la Pasión. Y el domingo, la vigilia Pascual, que es la «misa de las misas» en la Iglesia universal.

«Lo importante en Semana Santa no son las visitas, sino el culto y el paso de las hermandades» Adrián Ríos Delegado de Pastoral y Personal del Cabildo Catedral

—Siente que hay percepción en la ciudad de que la Catedral, durante la Semana Santa, es simplemente «el final de la Carrera Oficial» sin ser consciente de su riqueza litúrgica?

—Quien lo descubre repite hasta el punto de que la asistencia a los oficios suele estar en las 2.000 personas. Las hermandades del Jueves Santo, especialmente, «lo sufren». Es usual la imagen de la Cruz de Guía de los Negritos parada en la Puerta de San Miguel porque tienen que esperar a que se desaloje. Se hace todo lo posible para ser rápidos, pero el parón es prácticamente inevitable y muchas veces no comprendido. La realidad es quesi el Jueves Santo no se celebrase en las iglesias, no habría Semana Santa.

—El paso de las hermandades hace que se cierre una parte de la Catedral impidiendo el turismo. Podríamos decir que la Carrera Oficial le cuesta dinero a la Archidiócesis.

—Más que lo lucro cesante -lo que no percibe la Catedral en visitas culturales cuando está cerrada- lo que el Cabildo Catedral tiene muy claro es que es un templo, una casa de oración y eso precede a todo lo demás. Todo lo que no sea culto y templo podrá ser propuesta como visita cultural, pero no al contrario. La visita no es lo importante y por ende, a lo que se somete todo lo demás. Lo importante es el culto y que en Semana Santa las hermandades puedan cumplir su estación de penitencia. En lo sobrante, es cuando se podrá visitar. No es fácil reconciliarlo con la demanda turísticas de guías y teleoperadores, que al venir a Sevilla quieren aprovechar para visitarla; por eso no la cerramos del todo. Hay que combinar las necesidades de todo, pero siempre precede el culto y el paso de las hermandades.

—El templo no pierde como tal, cobra una vida especial.

—Exacto. Lo que hace es cumplir su esencia como referencia en la Archidiócesis. Eso no quita que gracias a la visita cultural se pueden hacer frente a muchos proyectos como construcción de templos, restauración de otros de valía artística, la pastoral... Sobre todo el sostenimiento del templo en las celebraciones diocesanas en los que hay que asumir muchos gastos.