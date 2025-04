Esto ya se está acabando

Dicen los más 'jartibles' que, nada más comenzar, la Semana Santa ya se está acabando. Las vísperas forman parte ya de la realidad de la ciudad, y suponen el nuevo inicio de la fiesta de este siglo XXI. Todo se adelanta en esta Sevilla que ... vive en el bucle de la eterna espera. El Viernes de Dolores y el Sábado de Pasión son las jornadas en las que la propia ciudad se descubre a sí misma porque es cuando los barrios cobran de verdad el protagonismo que a partir del Domingo de Ramos está en el casco histórico. La Semana Santa crece en sus cuatro puntos cardinales. Y eso nadie puede negarlo.

El color Blanco y verde

Si la Semana Santa no es barrio, no es futuro. Si no es cotidianidad no es cierta; si no es Pino Montano no es posible, porque si no es compartida no es auténtica. Si no es Alcosa o Tres Mil Viviendas no es justa; si no es Ciudad Jardín, Heliópolis o San José Obrero es que tiene miedo. Si no es Bellavista o Rochelambert, toma partido. Si no es Torreblanca, San Jerónimo o Padre Pío se olvidará de su historia, pero si no es la Corona, es que no tiene memoria. Si no es víspera de gozo blanco y verde, no es.

Paso de misterio de la hermandad de Pino Montano Maya balanya

Pocos saben que el origen de esta hermandad está en el colegio Félix Rodríguez de la Fuente del barrio. La profesora Maruja Vilches fue capaz de sembrar la semilla capillita entre los más pequeños y así, pasito a paso, hasta hoy. El barrio que se vuelca con sus devociones y sabe desde temprano que es un día de fiesta en el que hay que arropar a sus titulares. Embarcado en la misión evangelizadora, los hermanos trabajan ahora para la reforma completa de sus pasos. Nuestro Padre Jesús de Nazaret y la Virgen del Amor suscitan el fervor de todo un barrio, que poco a poco sabrá reunir el mejor patrimonio artístico.

La voz Javier de Martos

En la historia documentada de la Semana Santa hay pocos ejemplos que igualen el tiempo que Francisco Javier de Martos lleva al frente de La Milagrosa. A nivel formal, su andadura comenzó en 2008 cuando alcanzaron el rango de Agrupación parroquial y él era el vicepresidente primero. Tras el decreto erector de reglas, fue el único candidato a hermano mayor en las primeras elecciones de la corporación (2016), lo que revalidó en los comicios -ya con candidatura alternativa- de 2021. Entonces obtuvo un 77 por ciento de los apoyos. A nivel personal, los lazos se entrelazan aún más, pues es notoria su gran devoción por el Señor de la Esperanza y la Virgen del Rosario y cómo ha logrado que los Titulares se afiancen tanto en el imaginario de Ciudad Jardín como en el del resto de Sevilla.

La primera vez Dos nuevos misterios

De una imagen exenta en un paso de caoba a un conjunto escultórico con seis figuras más dispuestas sobre un 'barco' de 9 trabajaderas. El Sábado de Pasión, el Divino Perdón renueva su puesta en escena apostando por un misterio pleno de teatralidad y de elementos innovadores. Navarro Arteaga sitúa la curación del paralítico que relata San Marcos en la Calle de la Amargura. Por San José Obrero, Fernando Aguado completa el misterio –que saldrá en unas nuevas andas– con una Verónica.

La cuadrilla La Misión. El estreno de la semana

Hermandad de la Misión María guerra

En las noches de primavera, por Heliópolis avanza el paso de caoba de la Misión bajo el mando de Antonio Santiago. Es el primero que comandará el experimentado capataz de toda la Semana Santa y comenzar con buen pie siempre es importante. Lo hace de la mano de los 40 costaleros que calza el paso de misterio que, como todo lo que toca Santiago, es técnicamente impecable. Los sones de la banda de Las Cigarreras forman parte ya de la historia sentimental de la cuadrilla.

Lo que perdimos La intimidad de los templos

Hasta no hace muchos años, las vísperas de la Semana Santa se vivían en la intimidad de los templos y era anecdótico ver a nazarenos por las calles de los barrios. Esa Sevilla queda hoy para los más románticos, esos que prefieren admirar la bajada de la Virgen del Valle o las subidas al paso del Señor del Descendimiento de la Quinta de Angustia y del Cristo de la Vera Cruz. La ciudad de los contrastes se divide otra vez en dos, aunque en ambos se perdió también el sentido de la medida.

La marcha 'Virgen del Valle'

Virgen del Valle Vanessa Gómez

Numerosas cofradías recorren Sevilla en sus cuatro puntos cardinales. Sin embargo, en el interior de los templos la Semana Santa también comienza a ponerse de largo mediante tradiciones clásicas e íntimas que aún hoy perduran. El Viernes de Dolores es la función principal de la hermandad del Valle, reunida en torno a la Virgen en su majestuoso altar con la banda sonora de la misa de Gómez-Zarzuela. Por la noche, la imagen baja del altar y es portada hasta su paso de palio mientras suenan los inconfundibles sones que Vicente ideó en 1898.

La estampa Torreblanca

La salida de Torreblanca es un momento que toda la ciudad debería conocer. Explosión de júbilo del Sábado de Pasión en este barrio que abraza como ninguno a su cofradía que, con su fuerza, ayuda a levantar clichés impuestos a un entorno deprimido. Justo al salir la cofradía realiza la mayor labor social que cualquier entidad pueda hacer en Sevilla al pasar por la plaza del Platanero, sinónimo de una celebración transversal.

Sombras La parroquia perdida de Bellavista

Paso de misterio de la hermandad del Dulce Nombre de Bellavista Rocío ruz

El Dulce Nombre se ha ubicado definitivamente en el corazón del barrio. Desde allí en 2026 saldrán de una manera convencional y hermosa y no desde una carpa sino ya desde el templo y a través de una nueva puerta. Una salida hacia un jardín. Pero en la lejanía del barrio queda el solar donde se encontraba la parroquia donde nacieron. Los nuevos tiempos y las nuevas realidades han determinado que ese templo sea solo un recuerdo.

La historia La Corona, 25 años

Fue erigida canónicamente como hermandad el año 2000, una vez que restableció el culto a este antiquísimo Nazareno el canónigo y párroco del céntrico templo don José Gutiérrez Mora, el año 1989. Procesiona el Viernes de Dolores por el centro de la ciudad recorriendo calles cercanas a la Catedral. El Cristo es una imagen de inicios del XVII que abraza la cruz y que, en lo antiguo, acaparó una gran devoción popular.